由大跌拉至大漲 道指收揚572點

美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率 的急升出現緩和，而就業 報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。

史坦普500指數上漲73.47點或1.95%收3841.94點，盤中一度下跌1%。道瓊工業平均指數在盤中下跌多達150點後，攀升572.16點或1.85%至3萬1496.3點。那斯達克綜合指數上漲196.68點或1.55%收1萬2920.15點，蘋果上漲1.07%，微軟上漲2.15%。盤中數低那指下跌達2.6%。

由於債券殖利率從盤中高點回落，主要股指從低點反彈。數據顯示就業成長激增，10年期美國國債殖利率盤中突破1.6%、觸及2021年來高點，之後回跌至1.55%。

保德信金融(Prudential Financial)首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「殖利率由早盤高點回跌，有助於支撐股市上漲。」「隨著科技股跌入修正領域，從各個層面來看，科技股拋售已達到超賣水平，投資 人和交易員應該開始進場買進。」

勞工部公佈，2月非農就業人數躍增37.9萬，失業率降至6.2%。高於《道瓊》(Dow Jones)預期的21萬個新工作崗位和與1月持平的6.3%失業率。

就業報告公布後，受惠於經濟快速復甦的股票大漲。史指能源類股上漲3.9%，為11月來最佳單日漲幅。西方石油(Occidental Petroleum)上漲4.45%，Devon Energy上漲8.43%。金融股和材料股分別上漲逾2%。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示：「就業報告證實了經濟已準備好再次開放。」「在今天就業報告發布後，10年期美債殖利率迅速下跌，在1.60%附近獲得相當買盤，為之後的股票和信貸市場提供了支撐。」

不過，利率的飆升也加劇了人們擔憂，即去年帶動股市上漲的成長型科技股會因借貸成本躍升而很難達到獲利預期。特斯拉大跌3.78%，本周跌幅擴大至11%。

疫情最大贏家Peloton和Zoom Video本周分別下跌12%和9%。專注於新創企業的知名投資人伍德(Cathie Wood)，主持的旗艦基金本周跌達兩位數，抹去2021年所有收益。

以科技股為主的那指本周下跌超過2%，並一度全年跌入負值。史指本周上揚0.8%，結束連跌2周走勢；藍籌股道指本周上漲1.8%，因投資人看好經濟復甦。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)對債券殖利率率上升發表言論後，股市4日急劇拋售。他表示最近的動盪引起他的注意，但他沒有提供任何Fed將如何控制它的說法。有些投資人原本期望鮑爾會表示願意調整Fed的資產購買計畫。

鮑爾在4日的《華爾街日報》網路研討會上表示，經濟重新開放可能「對物價造成一定的上行壓力」。他補充說，即使經濟出現「通膨暫時性的上升，希望大家能耐心等待」。