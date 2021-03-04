利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)無法向投資 人保證將繼續抑制債券殖利率 和通膨預期，股指大幅下跌。

史坦普500指數下跌51.25點或1.34%至3768.47點，盤中最低下跌2.5%。道瓊工業平均指數下跌345.95點或1.11%至3萬924.14點，盤中一度暴跌逾700點。那斯達克綜合指數下跌274.28點或2.11%至1萬2723.47點，成長型類股因利率上升帶動而大跌，蘋果和Netflix均下跌超過1.5%，而特斯拉下跌4.86%。

那指在4日急跌後，全年下跌1.3%，跌入負值；同時跌入修正區，以盤中指數計算，已較近期高點下跌超過10%。

鮑爾表示，經濟重啟可能會「對物價造成一定的上行壓力」，並重申即使認為通膨會暫時回升，Fed在改變政策前將「耐心等待」。

他承認最近利率的迅速上漲引起他的注意，但表示在考慮採取任何行動之前，Fed需要觀察到利率有更大的升幅。

在鮑爾發表上述言論後，近幾周一直讓投資人提心吊膽的美國國債殖利率躍升至1.54%。指標10年期國債殖利率上周一度飆升至1.6%的高點，引發股票大跌。然後本周殖利率才剛普遍回落，鮑爾又引發另一波飆升。

部分投資人可能對鮑爾並未強烈暗示Fed可能改變資產購買以遏制近期利率迅速上揚感到失望。市場普遍預期Fed可能會像過去那樣實施「扭曲操作」，賣出短期票據並買進長期債券。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「這只是個小小的利空，因為他未能提供投資人期待的安心評論。」「他對於是否Fed感到殖利率升到過高水平會採取什麼具體措施立場模糊。雖有幾次機會表達改變量化寬鬆期限，但他卻未開口。」

鮑爾說，物價上漲超過Fed目標值2%達2季以上，也不會導致消費者長期通膨預期發生實質性變化。

鮑爾發表講話後，金價下跌超過1%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說：「在他發表評論後，長期利率上升，我們再次看到市場受到Fed的貨幣政策影響。」「Fed正陷入困境，唯一出路就是通膨不會進一步上升並且達到2%目標值。如果達到2%，它們的問題就大了，因為如果繼續專注於就業，就可能必須面對更高的利率。」

在數據方面，每周申請失業救濟金人數優於預期。勞工部報導，截至2月27日當周首次申請失業保險金人數總計74.5萬，略低於《道瓊》估計的75萬。

Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)指出，「目前正處經濟面好消息反而是市場面的利空，隨著預期經濟成長將導致升息，這一直在傷害股市。」

有些人認為，額外的紓困措施可能會給市場帶來樂觀情緒。參議院目前正在辯論眾議院27日通過的1.9兆元救助計畫。