利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。
史坦普500指數下跌51.25點或1.34%至3768.47點，盤中最低下跌2.5%。道瓊工業平均指數下跌345.95點或1.11%至3萬924.14點，盤中一度暴跌逾700點。那斯達克綜合指數下跌274.28點或2.11%至1萬2723.47點，成長型類股因利率上升帶動而大跌，蘋果和Netflix均下跌超過1.5%，而特斯拉下跌4.86%。
那指在4日急跌後，全年下跌1.3%，跌入負值；同時跌入修正區，以盤中指數計算，已較近期高點下跌超過10%。
鮑爾表示，經濟重啟可能會「對物價造成一定的上行壓力」，並重申即使認為通膨會暫時回升，Fed在改變政策前將「耐心等待」。
他承認最近利率的迅速上漲引起他的注意，但表示在考慮採取任何行動之前，Fed需要觀察到利率有更大的升幅。
在鮑爾發表上述言論後，近幾周一直讓投資人提心吊膽的美國國債殖利率躍升至1.54%。指標10年期國債殖利率上周一度飆升至1.6%的高點，引發股票大跌。然後本周殖利率才剛普遍回落，鮑爾又引發另一波飆升。
部分投資人可能對鮑爾並未強烈暗示Fed可能改變資產購買以遏制近期利率迅速上揚感到失望。市場普遍預期Fed可能會像過去那樣實施「扭曲操作」，賣出短期票據並買進長期債券。
Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「這只是個小小的利空，因為他未能提供投資人期待的安心評論。」「他對於是否Fed感到殖利率升到過高水平會採取什麼具體措施立場模糊。雖有幾次機會表達改變量化寬鬆期限，但他卻未開口。」
鮑爾說，物價上漲超過Fed目標值2%達2季以上，也不會導致消費者長期通膨預期發生實質性變化。
鮑爾發表講話後，金價下跌超過1%。
Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說：「在他發表評論後，長期利率上升，我們再次看到市場受到Fed的貨幣政策影響。」「Fed正陷入困境，唯一出路就是通膨不會進一步上升並且達到2%目標值。如果達到2%，它們的問題就大了，因為如果繼續專注於就業，就可能必須面對更高的利率。」
在數據方面，每周申請失業救濟金人數優於預期。勞工部報導，截至2月27日當周首次申請失業保險金人數總計74.5萬，略低於《道瓊》估計的75萬。
Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)指出，「目前正處經濟面好消息反而是市場面的利空，隨著預期經濟成長將導致升息，這一直在傷害股市。」
有些人認為，額外的紓困措施可能會給市場帶來樂觀情緒。參議院目前正在辯論眾議院27日通過的1.9兆元救助計畫。
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