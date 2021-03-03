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亞特蘭大聯準銀行預測：美Q1 GDP成長10%

編譯林聰毅／綜合外電
各項數據顯示，今年美國經濟將強勁復甦，根據亞特蘭大聯準銀行的經濟預測工具示，今年第1季可能成長10%。 美聯社
各項數據顯示，今年美國經濟將強勁復甦，根據亞特蘭大聯準銀行的經濟預測工具示，今年第1季可能成長10%。 美聯社

今年美國經濟已重整旗鼓，加上新一波資金的湧入，第1季的成長甚至有望超過最樂觀預期。根據亞特蘭大聯邦準備銀行的經濟預測工具，美國第1季國內生產毛額（GDP）可能成長10%。

數天前公布的數據顯示，製造業正處於2018年8月以來的最高成長水準。供給管理協會（ISM）的報告證實了經濟學家的看法，今年初期的產量遠超過許多人在去年底預期的低個位數成長。

追蹤即時資料以推估GDP變化的亞特蘭大聯準銀行最新的預測暗示，今年頭三個月美國經濟將成長10％。 該銀行這項GDPNow工具，通常在季初波動較大，之後會變得較準確。

2月26日公布的數據也顯示，美國1月個人所得大增10％，主要歸功於政府發放的600美元刺激支票。1月美國的家庭財富增加近2兆美元，而支出僅增2.4％，相當於3,409億美元。這些數字加上近4兆美元的龐大儲蓄，顯示經濟成長的力道強勁，且將持續到今年底。

Yardeni研究公司的Ed Yardeni2日在研究報告說：「實質GDP的V型復甦將維持至上半年，可能還會持續至今年底。」

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