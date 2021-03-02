大型科技股領跌 道指收跌144點

科技股領跌，回吐前一交易日的強勁漲幅，股指收跌。(美聯社)

因科技股領跌，回吐前一交易日的強勁漲幅，股指收跌。

史坦普500指數 下跌31.53點或0.81%至3870.29點，前一日上漲逾2%，創6月來最佳單日表現。道瓊工業平均指數下跌143.99點或0.46%至3萬1391.52點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌230.04點或1.69%至1萬3358.79點，蘋果和臉書都下跌逾2％。亞馬遜和微軟下跌1%，而特斯拉下跌4.45%。

科技和消費性非必需品是表現最差的兩個類股，分別下跌超過1%。材料的小幅上揚為大盤提供了一定的緩衝。

高盛(Goldman Sachs)總經理休西(Chris Hussey)在報告中說：「股市可能陷入預期爆發與難以量化的暴衝式疫情不安全感之間的拉鋸戰。」「像是今天這種盤勢，沒有什麼新聞，也沒有什麼宏觀新聞可以讓投資 人保持信心，反而是『萬一』心態出現，所有類股橫盤整理，再加上利率 回落。」

近日投資人關注焦點的10年期國債殖利率跌至1.41%以下。該指標利率上周飆升至1.6%高點，本周似乎趨於穩定，緩解了人們對借貸成本和通貨膨脹率上升的擔憂。

不過，有些投資人認為，在經濟復甦和可能採取更多財政紓困措施之下，今年殖利率走勢將無可避免地走升，這可能會縮小股票的本益比。

Vital Knowledge創始人克薩里富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「10年期國債殖利率還沒有達到投資人全面拋售的水平，但是最近的漲幅已經結束了本益比擴張的走勢。」

同時，其他人則認為，殖利率的上漲反映出經濟成長的改善和獲利預期的提高，並且從長遠來看，如果股票以合理的速度上漲，那麼應該能夠吸收更高的利率。

拜登總統(Joe Biden)2日表示，隨著增加供應，默克(Merck)將幫助生產嬌生公司的單劑式新冠疫苗。

由於對疫苗和經濟復甦感到樂觀，對經濟敏感的周期性產業今年表現優於大盤，能源和金融類股分別上漲28%和12%。

儘管財報銷售旺盛，但目標百貨股價先盛後衰，收盤下跌6.79%。該零售商拒絕提供2021年的財測。