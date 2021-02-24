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美元兌加幣、澳幣和紐元 創3年新低

編譯葉亭均／綜合外電
美元兌加幣、澳幣和紐元等商品貨幣創下三年新低。（路透）
美元兌加幣、澳幣和紐元等商品貨幣創下三年新低。（路透）

美元周三（24日）兌G-10貨幣大多走貶，兌加幣、澳幣和紐元等商品貨幣創下三年新低，此前聯準會主席鮑爾的鴿派證詞，支持市場對景氣復甦的押注。

美元指數下跌0.11%，報90.07。

歐元兌美元升值0.13%，報1歐元兌1.2166美元。

日圓兌美元貶值0.59%，報105.87日圓。

加幣兌美元盤尾升值0.61%，報1.251加元。澳幣兌美元盤尾升值0.67%，至0.796美元。紐元升值1.38%，至0.744美元，對美元連續第五日升值，為11月以來的最長連漲。

鮑爾周三重申，美國利率將維持在低點，聯準會將繼續購買債券以支撐美國經濟。寬鬆的金融狀況、財政刺激承諾以及疫苗接種，推動資金流入預期景氣復甦的交易，即押注經濟活動增加、通膨上揚。市場預期商品貨幣將從全球貿易回暖中受益。

西聯匯款Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「聯準會將按兵不動，強化對經濟前景的樂觀情緒，提振與全球成長緊密相關的貨幣。雖然美元失去動能，但其貶勢因美債殖利率升高而放緩。」

英鎊兌美元匯率升值突破1.42美元，為2018年4月以來首見。

美元 貨幣 聯準會

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