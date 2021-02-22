科技股拖累那指 周期股拉升道指

科技股的大幅下跌拖累了史坦普500指數，因為債券殖利率持續上漲削弱了成長型股票的誘因。同時，投資人湧入經濟敏感個股，看好它們會捲土重來。美聯社

科技股的大幅下跌拖累了史坦普500指數，因為債券殖利率 持續上漲削弱了成長型股票 的誘因。同時，投資人湧入經濟敏感個股，看好它們會捲土重來。

史指在波動的交易中下跌30.21點或0.77%至3876.50點，主因科技和非必需性消費類股拖累，為連續第5個交易日下跌。那斯達克綜合指數下跌341.41點或2.46%至1萬3533.05點，特斯拉下跌8.55%，大型科技股普遍承壓，蘋果、亞馬遜和微軟均下跌至少2%。

道瓊工業平均指數在盤中下跌逾200點後收漲31.37點或0.09%至3萬1521.69點，受惠少數經濟敏感個股的回升提振。迪士尼上漲4.41%，而工業巨頭開拓重工(Caterpillar)和化學公司道氏(Dow Inc.)均上漲至少3.4%，美國 運通和雪佛龍分別上漲3.22%和2.67%。

部分股票投資人越來越擔心最近幾周美國國債殖利率快速上升，這可能特別衝擊依賴輕鬆借貸的高成長公司，同時削弱股票的相對吸引力。

10年期美國國債殖利率在上周躍升14個基點至2020年2月來最高水平後，22日再升至1.35%左右。本月以來指標利率已上漲27個基點。30年期國債殖利率觸及一年高點2.2%。1個基點是0.01%。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)在報告中表示：「殖利率的變化一定會引起投資人密切關注。」「正因長期利率處於史上超低水平，所以我們會認為它們不會像大多數專家所認為的那樣上漲，直到它真的影響股市。」

市場聚焦聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)於23日出席參議院銀行委員會發表有關經濟的半年度證詞。他對利率和通膨的評論可能會決定本周股市方向。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)表示，ECB正在「密切觀察長期名目債券殖利率的變化」。這番言論使歐洲主權債券殖利率走低。

許多華爾街人士仍然認為，債券殖利率的上漲反映出人們對經濟復甦的信心加強，股票在強勁財報支撐下應夠吸收更高的利率。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)在報告中說：「近期殖利率的上升不會對牛市構成威脅。」「因為我們正處經濟復甦初期，貨幣和財政政策仍具支撐力道，獲利大幅反彈，且有利相對估值，因此維持加碼股票的評級。」

史指和那指上周分別下跌0.7%和1.6%，結束連2周上揚走勢。藍籌股道指在開拓重工和摩根大通支撐下，上周上揚0.1%。

股市在進入2月最後一周仍穩步上漲。道指和史指本月至今均上漲約5%，那指則上漲4.5%。小型股羅素2000指數上漲9.6%，跑贏大盤。

在新冠疫情方面，白宮表示，在冬季風暴干擾後勤之後，預計本周將寄出數百萬劑新冠病毒疫苗。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，已有紐約居民對南非新冠變種病毒出現陽性反應。

德意志銀行將航空業幾家公司升評至「買入」後，航空股反彈。美國航空跳升9.42%。