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蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

編譯湯淑君／綜合外電
微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社
微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

最新申報文件顯示，微軟創辦人蓋茲夫婦名下基金信託已大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴和Uber投資部位、把蘋果持股砍半，但加碼買進美國生醫軟體公司Schrodinger股票

巴隆周刊（Barron's）報導，「比爾與瑪琳達蓋茲基金信託」（以下簡稱「蓋茲信託」）為蓋茲夫婦基金管理資產，最近一次的財報審計資料顯示，蓋茲信託截至2019年底共擁有498億美元資產。

蓋茲信託在呈交美國證管會（SEC）的文件上揭露，去年第3季末還持有552,383單位的阿里巴巴美國存託憑證（ADR），已在2020年底全數出清。阿里巴巴ADR去年漲9.7%，今年來續漲13.3%。阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底批評大陸國營銀行體系後，銷聲匿跡數月，1月公開露面加上監管壓力減輕，使阿里巴巴ADR為之一振。

蓋茲信託原本持有叫車公司Uber股票26,767股，但已在第4季全部脫售。Uber股價去年暴漲71.5%，今年來漲幅達14.5%。

蓋茲信託上季另拋售100萬股蘋果股票，持股減半到100萬股。蘋果股價2020年飆漲80.8%，但2021年迄今已滑落2.1%。

值得注意的是，蓋茲信託上季增持200萬股Schrodinger股票，使去年底總持股數達到700萬股。Schrodinger公司提供用於新藥研發的軟體平台，去年2月首次公開發行股票（IPO）的掛牌價為每股17美元，到去年底已飆升466%，今年來進一步躍漲32.6%。

BMO資本市場研究分析師Do Kim預期，Schrodinger與必治妥施貴寶簽約，有助提高新藥研發營收，因此把該股目標價從97美元調升到117美元，意味還有大約11%的上漲空間。他給這檔股票「優於大盤」的評價。

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