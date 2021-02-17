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波克夏控股加持 推升道指再創高

記者張大仁／綜合報導
受Verizon和雪佛龍(Chevron)股價上漲推動，道瓊工業平均指數在震盪中收漲，再創紀錄收盤價。美聯社
受Verizon和雪佛龍(Chevron)股價上漲推動，道瓊工業平均指數在震盪中收漲，再創紀錄收盤價。美聯社

受Verizon和雪佛龍(Chevron)股價上漲推動，道瓊工業平均指數在震盪中收漲，再創紀錄收盤價。

道指收復盤中180點的跌幅，收盤上漲90.27點或0.29%至3萬1613.02點。史坦普500指數下跌1.26點或0.03%至3931.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌82點或0.58%至1萬3965.49點，蘋果下跌1.76%。

在巴菲特(Warren Buffett)的波克夏控股(Berkshire Hathaway)透露買進電信巨頭Verizon可觀股份後，這家道指成份股成為漲幅最大股票之一。波克夏控股在最新文件中表示，去年第4季買進價值超過80億元的股票，成為該集團第6大持股，Verizon股價上漲5.19%。

雪佛龍上漲3%，這是因為波克夏上季也持有該能源公司大量股權。

在聯準會(Fed)公布會議紀錄，表示寬鬆貨幣政策將會維持更長時間，因為經濟遠未達到疫情前水平後，史指收復部分跌幅。

會議記錄說：「與會者指出，目前的經濟狀況與長期目標相去甚遠，在實現這些目標之前，必須維持政策立場不變。」

至於交易員最擔心的Fed逐漸收緊寬鬆，會議紀錄顯示，其債券購買計畫至少將以目前速度繼續進行，直到雙重任務「取得實質性進一步進展」為止。

投資人還面對經濟數據的改善和通貨膨脹預期上升。1月零售額飆升5.3%，超過《道瓊》(Dow Jones)估計的1.2%。消費者支出激增可能進一步加劇通貨膨脹預期，債券殖利率最近已明顯上升。

隨著歷史性的財政和貨幣紓困政策讓經濟從疫情引發的衰退中反彈，物價已經出現回升跡象。勞工部表示，1月生產者物價指數上升1.3%，是該指數2009年12月以來最大漲幅。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示，零售數據「與當前強勁的獲利、經濟成長以及通貨膨脹率上升的看法完全吻合，並將對美國國債殖利成進一步的上行壓力。」

10年期美國國債殖利率盤中觸及一年高點1.33%，之後持平。30年期國債殖利率從去年2月來最高水平小幅回落，但仍維持在2%以上。

部分華爾街人士認為，較高的利率最終可能會促使投資人從高風險資產轉向債券，這可能會對那些受益於低利率環境的成長型企業不利。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「在某個時點，如果長期利率繼續上升而情況開始變化，央行和市場之間將會出現史詩級的競爭，我們將觀察Fed是否想取得市場的控制權。」

華爾街最佳恐慌指數Cboe波動率指數(VIX)升至21.4。VIX 12日收於20以下，是2020年2月以來首次跌破。

此外，比特幣再次飆升至創紀錄新高價，突破5萬2000元。

指數 利率 波克夏

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