乘勝追擊？這家公司要借6億美元買更多比特幣

在比特幣迭創新高之際，MicroStrategy公司打算發行6億美元可轉債，以籌措加碼買進比特幣的資金。取材自微博

路透報導，隨著愈來愈多投資人與企業接受比特幣 ，推升這這種加密貨幣 於16日盤中漲破5萬美元 關卡，比特幣的主要企業支持者MicroStrategy公司計劃發債借6億美元加碼買進。

MicroStrategy執行長塞勒（Michael Saylor）是比特幣最有力支持者之一。該公司去年8月在比特幣價格飆升之際首度投資，當時以2.5億美元價格買了將近2.5萬枚比特幣，並於去年持續積累了更多這種加密貨幣。該公司表示，繼去年12月發行6.5億美元債券購買比特幣後，計劃發行6億美元的可轉換債券來籌措購買比特幣的資金。

MicroStrategy在2月2日向監管機關申報的文件顯示，該公司已經擁有近7.2萬枚比特幣。根據路透社的計算，MicroStrategy持有的比特幣的價值約為36億美元。這家全球最大企業情報公司過去一年來股價暴漲了580％。

本月初特斯拉執行長馬斯克宣布買了15億美元比特幣的消息，使這種加密貨幣的價格迅速扶搖直上。比特幣還獲得企業界人士和名流的認可，相信它將成為央行發行貨幣的替代品。比特幣價格在16日盤中漲逾5%，衝破5萬美元大關。去年初這種加密貨幣的價格才約7200美元。

受投機性質和洗錢疑慮的影響，許多加密貨幣一直難以贏得主流投資人和普羅大眾的信任。然而在最近幾周，像紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、資產管理業者貝萊德（BlackRock）、信用卡巨頭萬事達（Mastercard），以及支付業者Square和PayPal大企業，都支持了某些加密貨幣。當時塞勒（Saylor）稱比特幣是一種具吸引力的投資資產，長期升值潛力比現金更大。