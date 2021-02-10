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下一檔特斯拉？亞馬遜注資的電動車公司最快9月IPO

編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜注資的電動車公司Rivian尋求今年IPO。（路透）
亞馬遜注資的電動車公司Rivian尋求今年IPO。（路透）

知情人士透露，由亞馬遜和福特汽車投資的美國電動皮卡新創公司Rivian Automotive尋求最快在9月上市，而且希望估值能達500億美元以上。

消息人士說，Rivian的首次公開發行股票（IPO）時間表以及可能估值或許會出現變化，而且上市時間也可能會在今年稍晚，甚至是2022年。據傳Rivian一直與銀行業者洽談相關計畫。

在特斯拉的可能競爭對手中，Rivian是最知名的公司之一，迄今已從投資人籌資超過80億美元。投資人期望，Rivian的全電動皮卡車與休旅車在美國市場會有出色銷售表現。

若以Rivian尋求高達500億美元的估值來看，有可能會成為今年來最大IPO案之一，並且是特斯拉2010年上市以來，最值得關注的電動車廠上市案。

根據Rivian在1月進行的新一輪融資，該公司目前估值276億美元。

Rivian在密西根、加州辦公室與伊利諾的生產廠共僱有超過3,600名員工。該公司與亞馬遜簽約，2030年前要為亞馬遜打造10萬輛客製化電動送貨車，並且規劃2022年前就有1萬輛電動送貨車上路服務。

Rivian將打造三款電動送貨車，充飽電可行駛約150英里（約241公里）。

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