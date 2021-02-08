分析師建議：蘋果創建加密貨幣交易所 營收多400億美元

分析師建議蘋果創建加密貨幣交易所。路透

加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）分析師Mitch Steves新近撰寫報告指出，已為數千萬消費者提供電子錢包服務的蘋果 公司（Apple）該學電動車大廠特斯拉（Tesla），但不是進軍電動車市場，而是進入加密貨幣 領域。

Steves說，如果蘋果將其電子錢包發展成加密貨幣交易所，將可打造出規模龐大的新成長市場，還可能協助美國在未來10到20年間成為加密貨幣的技術領導者。

該報告指出，支付業者Square的裝置擁有約3,000萬活躍安裝量，每季產生16美億美元與比特幣 相關的營收。蘋果的活躍安裝量是15億，假設僅有2億用戶進行交易，也比Square用戶數多出6.66倍，潛在收入將超過400億美元。

蘋果在這方面的研發費用會很低，因為Square整體研發預算不足10億美元。加密貨幣交易所的競爭也不激烈，美國消費者因為法規限制，難以購買加密貨幣，而許多交易所一碰上交易量放大就停擺。

Steves表示，蘋果可創建一個封閉系統，讓加密貨幣的所有權僅在用戶之間進行轉移；也可以發展出一個開放系統，使用比特幣錢包和銀行服務Strike，或比特幣區塊鏈的閃電網路，降低將法定貨幣轉換為加密貨幣的成本。

Steve說，諸如Square、PayPal等公司，以及Coinbase等都已驗證這種交易所模式切實可行，蘋果若進入將立即搶得市占。此外，相對於競爭對手，蘋果生態系統將提供更高的安全性。

分析師也指出，蘋果創建加密貨幣交易所，還能減低美國未來禁比特幣的可能性。