道瓊早盤漲逾300點 GameStop跌40% 散戶軋空憂慮消退

美股2日開高走高，道瓊工業指數早盤漲逾300點。路透

美股2日開高走高，道瓊工業指數 早盤漲逾300點，延續前一天的漲勢，主要是席捲金融市場的散戶軋空熱潮消退，減緩了投資 人的疑慮。

道瓊工業指數2日早盤漲300點或1%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也都超過1%，費城半導體指數漲1.4%，台積電ADR漲逾2%。

在美股早盤走高之際，遊戲驛站（GameStop）早盤重摔40%，其他散戶號召買進的投資標的也開始下跌。例如，連鎖影城AMC娛樂早盤大跌25%，白銀期貨2日也跌逾5%。

投資人也正關注2日公布的企業財報，包含美國 藥廠輝瑞（Pfizer）和能源巨頭埃克森美孚，以及盤後的科技大咖亞馬遜和Google母公司字母（Alphabet）。

投資人目前仍樂觀看待更廣泛的金融市場。美國總統拜登和民主黨國會議員已宣布，他們想推出規模更大的防疫紓困法案，而且有明確的證據顯示，全美確診人數持續下降。此外，據彭博收集的數據，美國每天施打約134萬劑疫苗，接種速度比全球其他國家還要快。

Jefferies International策略師Mohit Kumar表示：「我們仍看好風險資產。當經濟復甦開始獲得動能時，寬鬆的貨幣與財政政策應該會對風險資產帶來好兆頭。」「儘管仍不清楚是否今後還會有散戶掀起的股市震盪，但我們認為對市場的衝擊應該會是短暫的。」