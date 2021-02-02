我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

「媽媽蘇在他們手上」未見騷亂 翁山蘇姬據悉軟禁家中

道瓊早盤漲逾300點 GameStop跌40% 散戶軋空憂慮消退

編譯林奇賢／綜合外電
美股2日開高走高，道瓊工業指數早盤漲逾300點。路透
美股2日開高走高，道瓊工業指數早盤漲逾300點。路透

美股2日開高走高，道瓊工業指數早盤漲逾300點，延續前一天的漲勢，主要是席捲金融市場的散戶軋空熱潮消退，減緩了投資人的疑慮。

道瓊工業指數2日早盤漲300點或1%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也都超過1%，費城半導體指數漲1.4%，台積電ADR漲逾2%。

在美股早盤走高之際，遊戲驛站（GameStop）早盤重摔40%，其他散戶號召買進的投資標的也開始下跌。例如，連鎖影城AMC娛樂早盤大跌25%，白銀期貨2日也跌逾5%。

投資人也正關注2日公布的企業財報，包含美國藥廠輝瑞（Pfizer）和能源巨頭埃克森美孚，以及盤後的科技大咖亞馬遜和Google母公司字母（Alphabet）。

投資人目前仍樂觀看待更廣泛的金融市場。美國總統拜登和民主黨國會議員已宣布，他們想推出規模更大的防疫紓困法案，而且有明確的證據顯示，全美確診人數持續下降。此外，據彭博收集的數據，美國每天施打約134萬劑疫苗，接種速度比全球其他國家還要快。

Jefferies International策略師Mohit Kumar表示：「我們仍看好風險資產。當經濟復甦開始獲得動能時，寬鬆的貨幣與財政政策應該會對風險資產帶來好兆頭。」「儘管仍不清楚是否今後還會有散戶掀起的股市震盪，但我們認為對市場的衝擊應該會是短暫的。」

投資 指數 美國

上一則

國際油價漲逾2% 攀抵一年來高點

延伸閱讀

散戶再與空頭開打「生技戰」 BioCryst大漲30%

散戶再與空頭開打「生技戰」 BioCryst大漲30%
擺脫散戶投機狂潮 道指升229點

擺脫散戶投機狂潮 道指升229點
GameStop效應 不致吞沒牛市

GameStop效應 不致吞沒牛市
散戶軋空熱潮 湧向白銀

散戶軋空熱潮 湧向白銀

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批