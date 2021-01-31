馬斯克的推文牽動市場 引發監管機關應出手聲浪

特斯拉創辦人馬斯克常在推特上分享投資題材，觸動這些資產大漲，引發部分人士呼籲美國監管機關應出手控管。路透

全球首富馬斯克 常在推特上分享投資 題材，觸動這些資產大漲，引發部分人士呼籲美國監管機關應出手控管。

CNBC報導，馬斯克把推特的自我介紹更改為＃bitcoin（＃比特幣 ）後，激勵比特幣29日勁升逾20%至38,566美元，也令外界懷疑，馬斯克是否已增持比特幣。

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克先前也推文說，新款Model S Plaid可讓乘客玩電玩遊戲「電馭叛客2077」，帶動開發商CD Projekt股價大漲逾12%。

馬斯克28日推文「Gamestonk」，並附上Reddit論壇「華爾街押注」討論版的連結，可能觸動遊戲驛站（GameStop）進一步飆漲，並於當日盤後交易市值攀抵逾百億美元，致使部分散戶交易應用程式（App）暫停交易。倘若GameStop股價暴跌，部分投資人將慘賠。馬斯克自創Gamestonk一詞，game意指GameStop，stonk則是股票（stock）的俗稱。

「VideoWeek」播客主弗洛德說，馬斯克的推文未來可能對散戶構成嚴重傷害，他和好友在犧牲市井小民的同時，賺得缽滿盆滿。

曾任事於網路巨頭Google、現為創業家和科技業投資人的普萊斯認同這種說法，表示馬斯克可透過一則推文大發利市，「他（馬斯克）是位創新人士，不代表他可以凌駕於法律之上」。

CNBC就馬斯克推文對市場的影響力，詢問美國證管會（SEC）以及紐約證交所（NYSE），但SEC和NYSE都拒絕置評。

交易平台Freetrade分析師蘭恩表示，監管機關不僅必須跟上時代，還應主動執法，明確界定什麼行為可接受，而這些規則也應適用於放空者。

然而線上投資管理App Nutmeg商業發展部門主管拉維則說，重要人士發言「喊水會結凍」向來是資本市場常態，例如「股神」巴菲特和避險基金巨頭達里歐的談話，常左右資產價格。