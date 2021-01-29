美股早盤跌逾300點 因散戶狂熱投機交易憂慮未歇

美股道瓊工業指數29日早盤跳空跌逾300點。路透

美股三大指數 29日早盤開低走低，道瓊工業指數跳空跌逾300點，主因是美股零售散戶力抗避險基金空頭的大戰未歇，持續衝擊市場，而且嬌生集團研發的新冠疫苗 ，在部分地區的有效性較低。

道瓊工業指數29日早盤跌359點或1.1%，標普500指數跌0.7%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數小跌0.04%，台積電ADR跌2.6%。

美國散戶高度投機的交易行為，也持續引發市場不安。實體遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）29日早盤飆漲逾100%，許多投資 人仍密切關注是否遊戲驛站持續震盪走高。分析師指出，做空這些股票的避險基金與股市之間有關鍵連結，而這些避險基金證出售其他空頭部位，以平倉虧損的空頭部位，對整體大盤造成壓力。

各界也擔憂遊戲驛站引發的投資熱潮，是市場泡沫吹大的跡象之一，也憂心泡沫破滅後可能引發混亂、並重創許多散戶。部分線上交易平台28日開始限制用戶買進特定個股。一些國會議員還呼籲監管單位介入調查。

此外，嬌生集團29日公布的後期試驗數據顯示，其一劑式新冠疫苗保護民眾免受新冠肺炎威脅的整體有效性為66%。按地區來看，在接種四周後，這款疫苗在美國的有效性為72%，拉丁美洲為66%，南非則是57%。

美股在本周劇烈震盪，道瓊工業指數27日重挫逾600點，為三個月來最大單日跌幅。由於散戶投資熱潮升溫，27日股市整體成交量達237億股，超越2008年金融危機時的高點，28日成交量也爆大量，單日逾190億股易手。