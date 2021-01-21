看好科技股財報 那指史指創新高

21日，那斯達克綜合指數升至紀錄新高，投資人押注大型科技公司下周公布的強勁財報。(美聯社)

那斯達克綜合指數 升至紀錄新高，因為投資人押注大型科技公司下周公布的強勁財報。

以科技股為主的那指上漲73.67點或0.55%收1萬3530.91點，創下新高。蘋果上漲3.67%。道瓊工業平均指數下跌12.37點或0.04%至3萬1176.01點，盤中一度創下新高。史坦普500指數上漲1.22點或0.03%至3853.07點，也再創歷史新高。

摩根史坦利(Morgan Stanley)頂級分析師胡伯蒂(Katy Huberty)表示，預計蘋果12月當季的銷售數字將創下紀錄。大型科技股在下周發表財報時將會給華爾街留下深刻的印象，這種樂觀情緒正在上升。蘋果和臉書本周分別上漲7.7%和8.6%，而微軟上漲5.8%。

拜登 宣誓就職當日，股市創下歷史新高，並寄望於改進疫苗 的推出將確保經濟能更順利、更快地重新開放。部分華爾街人士樂觀地認為，拜登對抗新冠大流行的計畫將在2021年進一步推動股市。

拜登在上任後第一天就發布他新冠防治計畫的詳細訊息，包括10項行政命令以及打算使用《國防生產法》來提高防護裝備的產量。拜登將透過提供更多地方和州資金設立更多疫苗接種地點，並發動全國教育運動尋求加速疫苗的推廣。

瑞銀集團股票策略主管帕克(Keith Parker)在報告中表示：「2021年疫苗接種的速度將成為股市的主要驅動力，就像行動力和新冠病例的變化如何影響2020年股票成長一樣。」「消除行政瓶頸也是近期利多因素之一。」

不過，股市大漲也將估值提升至歷史最高水平，讓投資人對未來的潛在修正持謹慎態度。今年以來史指已上漲2.6%，而那指同期上漲近5%。

根據FactSet的數據，史指目前的本益比為22.8倍，接近2000年網路泡沫時期的水平。史指也比200日移動均線高出16%，甚至是牛市中正常水平的2倍。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)在電郵中表示：「最近的股市反彈至少應該在近期出現橫向盤整的可能。」「大漲期間股市廣度很差。」”

美國主要航空公司聯合航空下跌5.73%，因該公司連續第4季虧損。該航空公司警告，隨著疫情持續，2021年初的銷售將繼續損失。

失業人數勝於預期。截至1月16日當周，首次申請失業保險金人數總計90萬，低於接受《道瓊》調查經濟學者估計數92.5萬。