美股為何齊揚？ 看準葉倫手握更大紓困方案

投資人認為，葉倫出任財長是利多 ，聯準會（Fed）會和財政部料加強合作，貨幣政策和財政政策協同支持，有利風險偏好。(美聯社)

美國 股市周二走高，財政部長提名人葉倫在國會力主推出龐大的紓困 計畫，幫助美國這個全球最大經濟體度過由新冠肺炎疫情引發的衰退。

Globalt Investments經理人Thomas Martin說：「今天影響市場的主要因素是葉倫的言論，以及她積極推動紓困計畫。」他說，對紓困計畫的關注「為市場繼續走高奠定基礎。」

Jefferies International的策略師Mohit Kumar表示，葉倫出任財長是利多 ，聯準會（Fed）會和財政部料加強合作，貨幣政策和財政政策協同支持，有利風險偏好。

財報季進入了高潮。美國銀行跌0.7%，第4季獲利下滑22%，但仍優於分析師的預期。高盛跌2.3%，該公司公布的利潤明顯好於預期。

通用汽車大漲9.7%，創下54.84美元 的新高，該公司旗下的無人駕駛汽車初創公司Cruise宣布已與微軟達成合作。這家科技巨頭還將和其他公司一起向Cruise投資20多億美元。

大型科技和社交媒體公司回升。臉書漲3.9%。推特漲1.7%。

雷射製造商Coheren 同意被電腦零部件公司Lumentum Holdings收購，股價飆升30%。Lumentum跌11%。

Netflix 盤後大漲超過11%，此前這家流媒體電視供應商報告稱，第4季付費用戶增長超過華爾街的預期。

波音攀升3.1%，因加拿大表示將解除對其737 MAX機型近兩年的禁飛令，此前該機型發生了兩起致命墜機事故，而歐洲預計將於下周最終批準該機型恢復飛行。