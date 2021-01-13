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今年購物中心客流量可望回升

記者張大仁／綜合報導
購物中心假期客流量回升，可能今年也同步反映。（路透）
購物中心假期客流量回升，可能今年也同步反映。（路透）

調查顯示，晚出手的購物者在假期購物季期間仍然湧向購物中心。

Placer.ai本周發布的數據分析顯示，購物中心的人流在新冠疫情期間是如何減少和激增的。這家研究公司利用手機數據來追踪消費者行為，在去年研究全美超過20個「頂級」購物中心的客流量。

數據顯示，購物中心的客流量在疫情之前的2月達到頂峰，較2019年攀升10.7%。 在3月零售商店和購物中心開始關閉以減緩病毒傳播後，客流量下降59.5%。隨後在4月同比下降95.9%，達到谷底。

到了夏季，隨著美國人安於離開房屋，購物中心客流量逐月回升，直到秋天。但新冠病例的回升在11月再度重擊客流量，並導致部分人認為購物中心在去年最後幾周營運相當慘淡。

然而，隨著客流量再次反彈，12月出現驚喜。部分遲遲不下手的購物者別無選擇，只能在聖誕節前最後幾天前往購物中心及時入手最後的禮物。客流量的回升趨勢顯示，對於某些消費者來說，購物中心仍然充滿了便利的購物選擇。

Placer.ai的市場行銷副總裁查諾夫斯基(Ethan Chernofsky)表示，「黑色星期五後快速回升的特質、2020年初的強勢以及在極端困難之下仍能在2020年達到頂峰，這一切都強化了一種觀念，也就是2021年室內購物中心的客流量將超出許多人的預期。」

不過，這份報告僅分析了美國表現最佳的購物中心的客流量，它們可能屬於西蒙房地產集團(Simon Property Group)或布魯克菲爾德房地產合作夥伴(Brookfield Property Partners)。其他中低階購物中心可能沒有如此樂觀。

2家購物中心CBL & Associates和Pennsylvania REIT於2020年申請第11章破產保護，後者已宣告脫離。但是，由於租戶在假期後繼續要求減免租金或打算關閉門市，商場業主在新的一年仍面臨新的壓力。

商業房地產服務公司仲量聯行(JLL)重組服務主管穆蘭尼(Tom Mullaney)說：「目前完全是租戶主導的市場。」「房東只被告知同意條件，否則我就走人。」

在戶外購物中心的客流量似乎更為頻繁，在疫情期間許多美國人更安於在此購物。

Tanger Factory Outlet Centers在本周的年度ICR會議上表示，其第4財季的客流量已重回2019年水平約90%。這家房產投資信託基金(REIT)公司在佛州Daytona Beach和南卡羅來納州Charleston等城市擁有室外直銷中心。

由於購物方式快速轉變，部分零售商本周也討論了手上的投資計畫，打算往後推延。

Abercrombie & Fitch財務長利佩斯基(Scott Lipesky)指出：「如今已沒有多少人願意再大規模投資店面，尤其是在購物中心。因為大家仍在等待塵埃落定。」「今年我們將縮手。2021年的房產投資可能會減少。」

Land’s End CEO格瑞菲斯(Jerome Griffith)則表示，在可預見的未來，服裝零售商每年開設10至15家店面的典型擴張計畫都將暫時擱置，「我們看不到流量。」「因此當疫情變得更降低時時，我們將拭​​目以待，看看消費者對實體店面的反應。然後，如果顧客真的回流，我們才會重新擴張。」

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