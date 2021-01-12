川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

台灣財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「川普 讓美元 不再偉大」一文，他表示，2015年底美國總統川普戴著帽子，揮舞著美國國旗，高喊「Make America Great Again！」這個響徹天際的口號，把川普送入白宮，但再過幾天，川普可能黯然離開白宮。這四年來，川普有功也有過，其作為留給世人評價。在他看來，川普留給世界最大的衝擊是喚起世人對中國的強權意識，讓世人重新評價中國。

他說，川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！去年上半年，川普急喊強勢美元，美元指數一度升到102.992，但聯準會為了挽狂瀾，把基本放款利率從2到2.25急降到0到0.25%，美元和全球主要國家貨幣利差縮小，美元從此由強轉弱，如今跌破90關卡，在90附近震盪。

謝金河說，美元弱勢也讓全球貨幣升多貶少，英鎊、歐元、人民幣 、日圓，包括台灣的新台幣都強烈升值。另一個是美元避險地位被比特幣等取代，比特幣一度大漲到4萬3000美元，讓大家大開眼界。

他說，在弱勢美元的時代，也拱出升升不息的人民幣，人民幣兌美元升破6.5的重要關卡，過去中國對人民幣升值一直很有戒心，中國害怕重蹈當年日圓升值的覆轍，但這回卻努力讓人民幣升值。最近中國大陸的出口商也叫苦連天，人民幣升值壓抑出口競爭力，開加上工資全面上揚，出口貨櫃又暴衝，製造業的壓力罩頂，也許很快出現負面效應。

他表示，川普即將離開白宮，有人歡樂，有人哀愁，但川普影響世界的後座力仍不可小覷。進入拜登的時代，未來的世界，仍有數不清的變數等著大家去探索。