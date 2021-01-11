投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點

美股道瓊工業指數早盤下跌約245點。路透

美股 11日開低走低，投資人居高思危衡量美股價位，觀望美國 政府是否推出更多新冠肺炎紓困方案，並評估目前的華府動盪。

道瓊工業指數 早盤跌245.48點或0.79%、標普500指數跌0.88%、那斯達克綜合指數跌1.1%、費城半導體指數先蹲後跳，漲0.1%、台積電ADR則大漲逾2%，報121.3美元。

在美國陷入政治亂局、新冠肺炎仍持續蔓延之際，美股三大指數上周仍升抵歷史新高，令外界擔憂投資人太過志得意滿。例如美國電動車大廠特斯拉上周大漲25%，過去12個月更飆漲800%，股價已升抵2021年預估現金流約90倍。特斯拉今早盤股價則大跌逾4%。

華府本周緊張情勢再度升溫，是否或何時會影響股市，仍有待觀察。民主黨以及部分共和黨員，這幾天準備彈劾美國總統川普，理由是川普日前煽動民眾占領國會。

Miller Tabak公司首席市場策略師馬利說，美股這幾個月來延續多頭走勢，而攀抵目前這種價位，市場肯定會更加謹慎，「我們認為，3月低點以來的這波漲勢已大致走完...今年第1季某個時點可能開始修正」。