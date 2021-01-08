美、中政策助攻 鈀價2021可望再創新高

分析師預期，隨著新冠肺炎疫情消退帶動旅遊活動回升，用於汽車觸媒轉化器的鈀金需求看漲，2021年鈀價可望再創新高。路透

鈀金（Palladium）2020年連續第五年收漲，漲勢看來方興未艾。分析師預期，四大因素可望在2021年把鈀價推上新高峰。

巴隆周刊（Barron's）指出，2021年鈀價可望改寫新高紀錄，利多因素包括：1)十年來鈀金供應不足的情況猶在，短期內不可能改變；2)在鈀金用量最大的美國，總統當選人拜登上台後將聚焦環保與綠能，可望助長鈀的需求；3)用量第二大的中國推行更嚴格的汽車 排廢規定，新車一律須採用優質的觸媒轉化器，意味每輛車的鈀用量須增加約三成；4) 全球陸續展開新冠疫苗接種，疫情 消退可望帶動旅遊活動回升，而汽車銷售和鈀需求將隨開車出遊重上軌道而升高。

安本標準投資管理指數股票型基金主管鄧恩說，鈀金主要用於汽油車的觸媒轉化器，以利於把有害的汙染物質轉化為對環境無害的氣體和水，因此鈀價與汽車工業景氣榮枯密切相關，而隨著今年汽車業景氣可望反彈，應會帶動鈀價走高。

汽車雜誌《Car and Driver》估計，2020年美國新車銷售降幅介於14.9%與15.5%之間，降到1,450萬輛左右，是2012年來最低，反映新冠肺炎疫情的衝擊。但隨著封鎖抗疫措施解除，汽車銷售在夏季開始復甦，然後延續至年底。

同時，2020年鈀價大漲約29%，一度在2月27日漲上每英兩2,711.7美元 的歷史新高價位，之後受疫情影響回跌48%，3月18日收在每英兩1,419.8美元全年最低收盤價。後來行情回升，到2021年1月6日收盤時已漲回2,448.1美元，距歷史最高價只差不到10%。

Neptune Global總裁與董事長布萊席預估，2021年鈀價可望介於每英兩2,250美元與3,000美元之間，均價可能在2,710美元上下，這意味鈀價可望再創新高。

進一步的封鎖防疫措施，或新冠變種病毒繼續肆虐，可能擾亂鈀礦開採作業、造成鈀金供應吃緊惡化。但在疫情高燒不退的情況下，汽車需求萎縮也可能抵消鈀金的供應吃緊。