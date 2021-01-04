憂病例增+喬州選舉 股指開年走跌

美聯社

由於擔心全球冠狀病毒病例上升和喬治亞州 複選結果，股市在2021年第一個交易日下跌。

道瓊工業平均指數 下跌382.59點或1.25%至3萬223.89點，盤中一度下跌超過700點，是道指2016年以來首次出現開年下跌。

史坦普500指數下跌55.42點或1.48%至3700.65點。那斯達克綜合指數下跌189.84點或1.47%至1萬2698.45點。道指和史指均在開盤時創下歷史新高，之後就走低。

這是10月28日以來道指和史指最大單日跌幅，而那指則創下12月9日以來的最差單日表現。

億萬富翁投資人伊坎(Carl Icahn)說，「我一生當中見過很多低估的個股瘋狂反彈，但是它們都有個共同點。最終它們會撞牆，出現重大的痛苦修正。」

可口可樂和波音是表現最差的道指成份股，分別下跌3.83%和5.3%。房產類股下跌3.2%，導致史指走低。

華爾街一直在注視喬治亞州選舉結果，該州準備在5日舉行參議院複選，民主黨 很可能提高參議院席次。

Glenmede私人財富資訊長普賴德(Jason Pride)寫道，「共和黨只要贏得一席，就可以阻撓拜登一些野心更大的提議，但若民主黨2席全拿，可能會使新任政府在其政策議程上完全不受限。」

Oppeneheimer首席投資策略師史托茨福斯(John Stoltzfus)表示，如果民主黨贏得喬治亞州選舉，史指可能下跌10%，「不僅是政壇，而且是華爾街，只有少數人會認為如果5日決選民主黨全拿，讓民主黨控制參議院和眾議院，那將是個對企業不利的預兆，企業稅率可能會大幅上升。」

股指下跌也是由於交易員擔心全球新冠病毒病例的增加及其對全球經濟復甦的潛在影響。

在英國，首相強生(Boris Johnson)下令英國實行全國封鎖，以遏制新冠變種病毒傳播。在新限制令中，人們只能離家購置生活必需品、工作和運動，如果不能在家中進行的話。大多數學校，包括大學，也將轉向遠距學習。

強生說：「我完全理解這種變化將對全國成千上萬的人民和父母造成不便和困擾。」「問題不在於學校對兒童不安全，而是在於學校可能成為傳播媒介，導致病毒在家庭之間傳播。」

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，全球已確認超過8500萬例新冠病毒病例，其中美國有2070萬例，英國為270萬例。

道指去年上漲7.3%，而史指同期上漲16.3%。在2020年年中由於新冠病毒大流行席捲全球經濟，這兩個股指曾下超過30%。那指是2020年真正的佼佼者，飆升43.6%，是2009年來最大年度漲幅。

前所未有對經濟的財政和貨幣支持，再加上多種新冠病毒疫苗的研發和推出，協助股市從大幅下跌中恢復過來，並重回歷史新高。

Chaikin Analytics CEO查伊欽(Marc Chaikin)表示：「根據財政部和聯準會(Fed)的協調財政和貨幣政策的雙重支柱，以及成功推出新冠疫苗，股市可望在2021年進一步上漲。」「但是，我們相信一路上會遇到一些顛簸。」