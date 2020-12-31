疫情影響股市漲跌 2021年亦然

這場新冠疫情將2020年變成史無前例的一年，股市先是出現史上最快的崩盤，但隨後又出現迭創新高的反彈。而股市高漲與經濟成長緩慢形成鮮明對比。

根據勞工部的每月統計，許多小企業正在苦苦掙扎，超過1070萬人失業。

即便如此，在普遍預期疫苗廣泛接種並且在完全重新開放後經濟將出現強勁成長的同時，股市早已走高。

這些相同的期望有助吸引不同的投資 人類型，其中許多是年輕新手。摩根大通估計，2020年證券經紀商將新增超過1000萬個帳戶，光是Robinhood一家就可能有600萬個。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「新冠疫情最重要的是證明了股市是種領先指標。」「這也是全年投資人一直想不透，為什麼在經濟、勞動市場和獲利面臨如此挑戰的情況下，股市卻能出現如此強勁地表現。與其說是對當前情況，不如說是對未來的期望。投資人一直在腦海中鬆散地意識到這一點。」

股市的暴跌和反彈與美國 對這種病毒的反應相似。先是感到震驚和恐懼，隨後又期待復元，在此過程中經歷一些挫折，因為病毒繼續傳播，而投資人也期待疫苗出現。

2020年始於預期，然後在2月下旬和3月迅速惡化，因為大流行蔓延，世界各地的政府官員以及美國經濟活動停擺。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)說：「一般而言，發生意外事件會引起市場關注，在新春初始，沒有人會料到2020年會出現病毒問題。」「每個人都在12月初預測全年走勢，因此，如果股市在2月19日仍然處於歷史高點，顯然大多數人仍然認為今年這將是個好年頭，即使病毒出現也不會改變世界。但明顯地，我們錯了。」

自3月低點以來，史坦普500指數上漲逾65%，全年接近16%。那斯達克指數全年上漲44%。史托佛和其他策略師表示，在新年初期出現回落並不奇怪，但他和其他人預計股市會在年底走高。

MUFG聯合銀行首席金融經濟學者魯普斯基(Chris Rupkey)說：「除了經濟衰退初期，當經濟急劇下滑時，股票 與經濟之間總是存在著奇怪的背離。」「經濟崩潰一開始似乎壓垮股市，但經濟復甦的時間要比股票來得長許多。」

投資人看待股市的方式也出現變化，這可能是疫情影響經濟的直接結果。

花旗集團首席美國股票策略師列夫科維奇(Tobias Levkovich)說，「通常在經歷經濟不景氣時，人們會轉向消費性必需品、公用事業和醫療保健。」今年公用事業同比下降約5%，消費性必需品上揚6.9%，醫療保健成長10%。

列夫科維奇還表示，在新年預視迅速上升的股市出現回落並不奇怪。他說，可能會有10%至12%的修正。

隨著股市爬出低谷，投資人精選因居家工作和遠距上學而表現良好的股票，同時拋售無法再享受成長的股票，像是航空公司和遊輪。

隨著疫苗出現，他們開始買進受惠經濟復甦的股票。

T.D. Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)說：「越來越多小型投資人進場，這是前所未見的。」「期權使用量增加，人們更加了解如何操作期權，開始規避風險，這是最新發展。散戶投資人以前從來不會這樣做。」