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亞馬遜搶攻podcast市場 買下熱門製作公司Wondery

中央社華盛頓30日綜合外電報導
美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）今天宣布簽約買下熱門的podcast製作公司Wondery。美聯社
美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）今天宣布簽約買下熱門的podcast製作公司Wondery。美聯社

美國科技業巨擘亞馬遜Amazon）今天宣布簽約買下熱門的podcast製作公司Wondery。這起交易將為正努力充實旗下音樂平台內容的亞馬遜帶來一大助力。

法新社報導，Wondery製作的熱門節目包括「髒鬼約翰」（Dirty John）、「死亡先生」（Dr. Death）和「隔壁的精神科醫師」（The Shrink Next Door）。未來這些podcast節目將併入亞馬遜的音樂平台Amazon Music。

Amazon Music正加緊努力和Spotify等對手競爭，今年稍早已開始提供podcast節目。

亞馬遜的音樂團隊在部落格發文表示：「我們與Wondery攜手後，提供的內容選項擴大，我們將繼續吸引更多客戶進入串流天地，並確保我們的客戶想要找到、發現和收聽他們喜愛的創作者與藝人時，會以我們為目的地。」

聲明還說：「Wondery是一家具有創新力的podcast 發行商。從過往紀錄來看，他們一向創造和製作出寓教於樂的廣受好評節目。」

這起收購案的交易條件並未對外公開，但本月有報導傳出Wondery開價3億美元（約新台幣84億元）。交易也仍待完成。

亞馬遜發布聲明表示，未來Amazon Music註冊用戶將可透過一系列供應商來收聽Wondery的podcast節目。根據podcast市調公司Podtrac所做調查，11月Wondery在美國收聽率居業界第4名，旗下節目固定收聽人口略多於900萬。

亞馬遜 Amazon 美國

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