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華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

全球筆電桌機持續缺料 客戶等4個月才拿到貨

記者蕭君暉╱台北報導
全球筆電與桌機因疫情缺貨。(美聯社)
全球筆電與桌機因疫情缺貨。(美聯社)

全球個人電腦（PC）熱潮延燒，預期缺貨現象將會持續到2021年。市調機構Canalys預估，2020年全球PC （包括桌機、筆電與平板）的出貨量達4.58億台，年增17.1%；Canalys 預估，在遠距工作、遠距教學需求不減之下，PC 成長力道將會延續至2021年，預估成長1.4%，來到4.64億台。

全球PC（筆電與桌機）在2008年攀上約3億台的頂峰後，近幾年出貨量持續下跌，到去年約2.5億台。但今年疫情推升電腦採購潮，甚至要空運送貨、還得等上一段時間。

部分分析師預期，2020年PC出貨量將達到3億台左右，年增15%，回到2008年的高峰水準。

宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）表示，宏碁持續吸收成本，透過空運直接把筆電送到教育客戶手上，運送時間縮短近一個月。主要是缺料，組裝廠無法如期出貨，部分客戶下訂到收貨可能等四個月，供應鏈「前所未有的緊張」。

Canalys 研究總監 Rushabh Doshi 表示，2021年有四大趨勢持續推動PC成長，分別是遠距工作、數位學習、設備即服務以及新興應用。後疫情時代，企業和消費者之間會更重視電腦的使用，不僅是硬體，連軟體和服務都會有許多新的機會。

企業將會為員工制定彈性、靈活的遠距工作政策，也需要高效、更安全的 PC，尤其是金融產業和政府公共部門。

疫情 教育 分析師

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