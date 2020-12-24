專家：Beyond和Zoom過度高估

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)上周才增加了熱門半導體個股輝達(Nvidia)的部位，而本周他又賣出他認為2個表現最好的個股。

戈登表示：「在我的投資 組合中，有兩支讓人感到驚訝的個股遭到剔除。」「最令人難以置信的是，被出脫的第一支是Zoom Communications，靠這支個股我們賺了不少。但從技術面來看，它的交易價格並不適當。從基本面來看，它的確被高估了。」

Zoom Communications明年的本益比為127倍，遠高於IGV軟體ETF的48倍。戈登補充說，該股最近的下跌讓它跌破50日移動均線，他也認為該股可能重新測試200日均線303元。該股目前交易價格為375.17元。

此外，他說，「我還想擺脫的另一支個股是Beyond Meat。和Zoom一樣，這支過度高估的股票 正在失去其強大的技術走勢。」戈登引述其最近幾周處於區間震盪，「它似乎無法突破144元大關。希望Beyond會回跌。我喜歡操作這支股票，但只在大盤推升它重回150元以上時，我才會回購該股。」

Beyond Meat 24日收盤價為每股136.59元。

雖然他出清Beyond和Zoom持股，但戈登卻加碼了Spotify。

他說，「我喜歡它背後的基本面，也看好它的技術面走勢。」「它正在向內容、串流媒體內容邁進一大步，在音樂之外力推多元化，我認為它在與包括Apple Music在內的所有串流媒體音樂服務競爭方面做得很好。」

戈登表示，從長期來看，該股已經出現「漂亮的上升趨勢」，經過一些整理和回跌，應該可以從現在恢復上升趨勢。

Spotify收盤下跌0.73%收328.39元。