5支低價股 本季表現優異

聖誕節將至，在節日氣氛下，兩位交易員分析了一些個股投資 備胎：這些個股價格都低於25元，但本季表現優異。

這些個股包括奇異電氣(GE)、Under Armour、美國 航空、惠普企業和零售商Gap。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，這些股票 大多看來比較像是雞肋而非禮物，「很難對其中部分個股感到興奮。」「以GE為例，它一直是家面臨認同危機的公司。它們不知道自己想成為什麼、想做什麼，所以不建議持有。」

至於美國航空，他說他更偏好管理做得更好的達美航空。此外，惠普已經受惠電腦銷售的熱潮，如今成長幅度將放緩；而Gap在旗下香蕉共和國(Banana Republic)等品牌的銷售一直在掙扎。

不過，他認為其中有隻支票值得關注，「我認為唯一有潛力的是Under Armour，因為我看好終端市場，運動休閒和運動。」「它是個非常具吸引力的終端市場東山再起的範例，但它們還是有自有問題。」

泰普說，在投資前，須考量該公司對創新的承諾以及更高的管理穩定性。該股今年下跌20%。

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)表示，這5支個股都可能長期出現翻轉。但是，她擔心第1季表現對這些業績具季節性波動的個股來說有些難受。

她指出，「這些個股正在脫離谷底。當然，它們已長期低檔交易，但即使有所謂『一月效應』，它們短期內不太可能跑贏大盤，而這的確有利於在12月中旬前一直落後大盤的股票。」

GE本季上漲73%，Under Armour上漲52%，美國航空上漲30%，惠普企業上漲25%，Gap上漲19%。史托克頓說，這些漲幅很容讓它們在1月表現不佳，因為投資人會獲利出脫，改買12月表現不佳的股票。