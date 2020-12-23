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一洲焦點／年底能拿到紓困金嗎？進擊的病毒、大選陰謀論

單日增691死 英國宣布更多地區進入第4級警報

川普不滿紓困案 股指由高點拉回

記者張大仁／綜合報導
由於美國總統川普直接槓上國會，股指由盤中高點拉回。道瓊工業平均指數上漲114.32點或0.38%收3萬129.83點。美聯社
由於美國總統川普直接槓上國會，股指由盤中高點拉回。道瓊工業平均指數上漲114.32點或0.38%收3萬129.83點。美聯社

由於美國總統川普直接槓上國會，股指由盤中高點拉回。

道瓊工業平均指數上漲114.32點或0.38%收3萬129.83點，盤中一度上揚277點。史坦普500指數上漲2.75點或0.07%收3690.01點，盤中一度上漲0.7%，中止連3日跌勢。那斯達克綜合指數下跌36.8點或0.29%收1萬2771.11點，因科技巨頭蘋果、亞馬遜和微軟都走跌。

對經濟復甦最敏感的周期性類股領漲。能源和金融是表現最好的兩個類股，分別上揚2.2%和1.6%。

川普22日晚間抨擊國會新通過的紓困案。同時也否決了7400億元的國防支出法案。

川普聲稱全新9000億元的新冠紓困計畫是不合適的「丟臉方案」，並告誡議員須修改法案內容，特別是應將直接補助金額從600元提高至2000元。眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)同意川普提高支付額的要求，並表示眾議院民主黨員將尋求在24日一致支持通過一項獨立法案。

Raymond James分析師米爾斯(Ed Mills)寫道，「川普總統要求修改新冠紓困法案以將個人支付金額提高到2000元，這將在未來幾天內大大提升不確定性，但我們基本假設仍是國會通過的法案將成法律。」「如果總統不採取任何行動，該法案將在1月3日成為法律，但如果該法案未在12月28日前簽署，政府就會關門。」

川普並未否決紓困案，但要求「改送一份修正案來，否則就要留待下一任政府提出方案」。

經過數月談判，美國國會本周通過9000億元的疫情紓困法案。一籃子計畫包括額外的失業救濟金、更多小企業貸款、直接補助600元以及配送新冠病毒疫苗的資金，以及其他條款。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「就總統深夜抨擊新冠疫情紓困計畫而言，市場似乎仍在『聽其言、觀其行』。」「奇怪的是，其實有足夠時間來調整法案以通過並簽署。」

本周初被拋售的旅遊相關股票反彈，原因是對來自英國的新冠病毒菌株變異擔憂有所緩解。聯合航空和達美航空分別上漲2.65%和3.34%，而Carnival和挪威郵輪公司分別上漲5.7%和6.15%。衛生專家說，生產中的疫苗將對這種新變種病毒有效。

輝瑞和BioNTech 23日宣布與美國政府達成第二筆交易，將再提供1億劑其共同開發的新冠病毒疫苗，該總交易劑量達到2億劑，並將於明年7月底交貨。

疾病控制與預防中心(CDC)說，到目前為止，美國已為超過100萬人接種疫苗。聯邦政府的目標是年底前為2000萬人接種疫苗。

數據方面，截至12月19日當周首度申請失業救濟金人數為80.3萬人，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者估計的88.8萬人。然而，11月耐久財和個人收入均低於預期。

紓困 川普 疫苗

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