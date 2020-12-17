壓抑需求爆發 推升明後年航空業

今年航空公司業者過得非常糟糕是眾所皆知的事。摩根大通(JPMorgan)預計某些公司將繼續承受這種痛苦，分析師擔憂股價高估，將JetBlue、Spirit和聯合航空(United Airlines)的股票 評級雙倍下調，從「加碼」降至「減碼」，建議對遭降級的股票「選擇性獲利出場」。

Federated Hermes投資組合經理人、股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)則持相反看法：「無論假期旅遊季表現如何，2020年已一去不返，我們無能為力。」

他說，「2020年不僅有重新開放的題材，而且還涉及被壓抑的需求。消費者在2020年花錢採購商品是因為無法花錢體驗。」「總體而言，美國 消費者坐擁1.5兆元的超額儲蓄，本就可以為其中的一些體驗性支出花錢。」因此，即使空公司短期內可能會承受痛苦，但長期前景相對樂觀。

夏瓦隆說：「如果由於處於第三波疫情 浪潮而存在一些弱點，然後評級就被調降，也許有些個股已提前下跌，那無所謂。」「但未來一兩個月不會買進它們。我們認為2021年將趨於正常化，然後2022和2023會重回新冠大流行前旅遊水平。」

MKM Partners首席市場技術員歐哈拉(JC O’Hara)引用走勢圖支持這項預測，「降評的訊息真的讓人感到非常驚訝。」歐哈拉引用美國環球噴氣飛機ETF(JETS)的走勢圖。

他說：「上次航空公司被降級時是在6月。」當時這支ETF突破先前的阻力位。「現在JETS已回到相同水平，如果小摩現在像那時那樣進行評比，那是另一回事，但我的確認為情況已經改變。」

歐哈拉說，如果被壓抑的需求和經濟重新開放能在6個月內得到控制，「這會是種很好的進場時機。」

他說：「不如這麼說：史坦普500指數比2020年高點低12%；而平均航空公司同期低40%。」