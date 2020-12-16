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一洲焦點／麥康諾與巴維理的選擇、疫苗紓困下一步

分析師：宣告破產可能反而有利AMC

記者張大仁／綜合報導

對於全球最大連鎖電影院來說，破產可能是倖免于新冠疫情衝擊的最佳選擇。

自3月以來，疫情危機席捲各大劇院，讓財務陷入困境，但沒有人比AMC受到更大的打擊。這家連鎖電影院在疫情之前就承擔近50億元的債務，主要來自在影院大幅配置豪華座椅和和收購競爭對手如Carmike和Odeon。

自1月以來，該公司股價暴跌超過60%，過去5天的跌幅就達30%。

AMC 11日表示，Mudrick Capital Management同意投資1億元，以協助資金匱乏的AMC度過疫情。但是AMC仍至少需要7.5億元的流動資金，才能滿足2021年前的現金需求。

Box Office Analyst總裁史東(Doug Stone)說，「坦白說，我相信第11章破產保護是讓AMC生存下去的唯一途徑。」「我無法想像還會有誰會出資7.5億元，它們承擔的任何債務都將是天文數字。」

AMC過去數月專注於籌款。與債主重新談判，以改善今年的資產負債表，並正尋求其他獲取額外流動資金來源的方法。它還試圖找出增加入座率的方法。

Wedbush分析師派屈特(Michael Pachter)說：「簡單來說，如果它們宣布破產，很可能只是重組而非清算。」「宣布破產可以免除租金義務並續簽具實質影響性的租金，因此可以降低整體營運費用。」

由於新冠病例在秋季和冬季激增，各大電影製片廠已將主流大片電影延後到2021年中旬上映；部分片廠選擇在劇院和串流媒體平台上同步發行，從而削減了潛在的電影院門票銷售。

最大的希望是疫苗出現，將使病例大幅減少，觀眾會更願意重回劇院，而且這也將使製片廠有信心將主流電影保留在上映時間表上。沒有全新的電影，就不會夠多的觀眾，無法給電影院帶來真正的收入成長。

儘管如此，疫苗在2021年中旬前可能還無法全面接種。因此，就算疫苗利多新聞不斷，並不能解決電影院近期面臨的問題。

派屈特指出，「既然疫苗正在上市，債權人和房東會願意與業者合作。」「如果隧道盡頭沒有亮光，就很難提供更多的寬容機會。但是很可能明年年中會恢復到接近正常的水平，因此目前進行企業重組非常合理。」

AMC之前在向美國證券交易委員會(SEC)呈報的文件中重申，破產很可能導致該公司無法籌集更多資金。

在疫情之前，劇院業獲利不少。 2019年美國本土票房創下史上次高，達114億元，僅次於2018年的119億元。在全球疫情爆發前，2020年原本有望達到類似水平。

電影院 疫情 破產

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