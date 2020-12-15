疫苗提振信心 美債殖利率將大升

富國證券(Wells Fargo Securities)在其2021年官方展望報告中對債券維持看空立場。

宏觀策略負責人舒馬赫(Michael Schumacher)預計，隨著對抑制新冠病毒的研究陸續出現進展，10年期和30年期美國國債 殖利率 將顯著走升。

他說：「說到底，就是疫苗 問題。」「隨著疫苗配發快速增加，它將大大提高民眾信心，並將激發更多企業重新開始招聘新職位。更重要的是，屆時決策者應該對殖利率開始回升感到更加安心。」

舒馬赫的看法，正逢華爾街為15日今年聯準會(Fed)最後一次利率會議做好準備之際。

他表示，「我和富國銀行的同事們認為，疫苗配發會持續進行好幾個月，疫情會看起來越來越好，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)和會中成員會說：『這真是太好了。無論10年期殖利率會回升多少，我們都可以面對20、30、40個基點的升幅。」

他的預測與今年年初開始擔憂新冠病毒席捲全球市場時有很大不同。舒馬赫在1月下旬曾預測，新冠病毒的擔憂將誘使更多投資人轉入美國國債市場，因為它是避險天堂，因此會大大降低殖利率。

大約一個月後，在3月9日的隔夜交易中，10年期美國國債殖利率跌至0.318%的歷史新低水平。

現在，舒馬赫的基本假設是：到2021年中期，指標10年期國債殖利率將升至1.15%至1.35%之間。比14日收盤價高出23至50個基點。

舒馬赫說：「如果一切都表現非常完美，無論是在經濟方面或者疫苗方面，那麼殖利率可能會回升至1.50%。」