雖被超賣 Regeneron基本面仍佳

有些股票在股市中常被超賣最多和不受歡迎。如Regeneron、百思買(Best Buy)、麥當勞 、寶鹼(Procter & Gamble)和Dollar General都是相對強弱指標(RSI)指數最低的個股，接近或低於代表超賣的30點。RSI是用來衡量相對於歷史股價走勢的動能大小。

不過，Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)認為，並不是所有這些被撇棄的個股都值得這種待遇，「在某支個股失寵時，我們首先要知道：為什麼？是否存在結構性問題或某種基本問題？或者僅因為新聞頭條等原因而使其失寵？因為往往這些疑問會讓我們馬上就會聯想到Regeneron。」

塔特羅表示，由於投資 人轉向新冠病毒疫苗接種，該股在今年稍早因承諾其實驗性新冠疫情 療法有效而大幅上揚後，最近出現疲軟。但他指出，Regeneron仍然擁有強大的基本面。

他指出，「從估值角度來看，無論是本益比或市銷率(price-to-sales)都可判定個股是否具有吸引力。然而，Regeneron的資產負債表十分出色，負債權益比只有0.2。值得繼續投資。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，其他一些被超賣的個股可能會維持這種狀態更久。

他說，「以麥當勞的走勢圖為例。看來像是處於經典的頭肩型頂部。目前才剛剛開始突破頸線。下一個主要的支撐價位大約在198元，也就是200日移動均線位置。因此，現在還不是進場買進的時機。」

麥當勞14日交易價格為211.92元。跌至198元意味著還有7%的下跌空間。

強生說，寶鹼公司似乎也可能會繼續維持一段時間的超賣狀態，「它已經突破136元的關鍵支撐點。我認為下個主要支撐價是200日移動均線127元，因此，我也不打算加碼該股。」

寶鹼公司14日交易價格為135.85元。它需要再跌7%才能達到127元。