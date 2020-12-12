我ok您先請！遊戲開發平台Roblox延後上市

根據Roblox上市申請書，每日活躍用戶達3,110萬人，每日平均在線遊戲時間為2.6小時，且大多數用戶都小於13歲。路透

遊戲開發平台Roblox原本計畫在12月首次公開發行股票（IPO），如今宣布延到明年初才上市，因為看到餐飲外送平台DoorDash和旅宿平台Airbnb本周異常熱烈的上市表現後，Roblox高階主管認為，實在很難為公司訂出正確的發行價。

華爾街日報（WSJ）報導，Roblox本來預定本月掛牌上市，加入年底這波火熱的IPO市場。如同其他IPO案，這家總部位於加州San Mateo的公司，料將也會帶動投資 人熱絡的需求。

然而，這家年初估值約40億美元 的公司，在11日給員工的備忘錄中宣布，上市計畫將延至明年初。

過去一周，是IPO市場值得記上一筆的一段時間，因為Airbnb和DoorDash分別在9日、10日掛牌，上市首日股價飆漲的幅度均優於預期。

雖然這兩家公司尚未穩定獲利，但如今市值卻分別來到970億美元和650億美元（經完全稀釋股數後）。人工智慧軟體公司C3.ai掛牌當日的漲勢也相當兇猛。

首日交易便獲踴躍認購，已引發外界對新股訂價機制的質疑。當上市第一天股價如Airbnb和DoorDash飆漲時，代表這些公司就錯失他們本可多籌得的數十億美元，讓投資人賺去，畢竟當中有些人進場只是為了迅速賺得一桶金。

Roblox營運一個擁有上百萬個遊戲的免費線上平台，且這些遊戲還是由玩家用該公司提供的工具開發而成，Roblox販售名為Robux的虛擬貨幣給用戶，購買遊戲內的輔助功能（例如虛擬寵物或客製化人像的配件），藉此帶進營收。該公司受惠於新冠疫情 ，因為疫情掀起線上遊戲熱潮。