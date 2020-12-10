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咖啡需求勁揚 星巴克獲利估增10-12%

記者張大仁／綜合報導

隨著全球為新冠病毒疫苗接種做好準備，星巴克預計到2022年咖啡需求將強勁反彈。

財務長格利斯梅(Pat Grismer)重申該公司2021財年財測，調整後每股獲利在2.70元至2.90元間。到明年10月起算的2022財年，預計將再成長20%，但之後獲利成長將較弱。

星巴克預計2023年和2024年可實現長期成長目標，調整後每股獲利增加10%至12%。

格利斯梅還告訴投資人，星巴克將長期營收成長預期略微提高到8%至10%的範圍。在2018年的上次投資人大會中，該公司預計調整後每股獲利每年至少增加10%，長期合併營收成長7%至9%。

星巴克高管還分享了更多長期發展策略，包括在得來速車道導入人工智慧(AI)以及將重心放在新冷飲。在本土市場，星巴克正在加速改變其展店形態，關閉大約800家表現不佳的店面，並建立新型店面，例如在市區店不設座位和在郊區店開設更多得來速車道。

長期來看，星巴克計畫到2030年全球展店達5萬5000家，全球淨增率為6%。預計美國新店面增加率為3%，較之前3%至4%略降。在第二大市場中國，它預測新店面增加率將在10%出頭左右，低於其15%左右的預期。

開設新店面有助該公司觸及更多新顧客，預測到2023年咖啡市場規模將達4500億元。目前它的展店數已近3萬3000家。

星巴克同時宣布明年春天將推出一款吸睛度高的新飲料：冰搖義式濃縮咖啡(shaken iced espresso)。這款飲料將由濃縮咖啡、紅糖和燕麥奶製成。

冰搖義式濃縮咖啡體現該公司過去幾年的創新戰略。它不再促銷星冰樂和熱飲，而轉向冷飲，在過去3年中冷飲已帶動超過10億元的銷售額。營運長布魯爾(Roz Brewer)表示，冷飲銷售在過去4年成長近45%。今年秋天，南瓜奶油冷釀咖啡甚至超過招牌秋季飲品南瓜香料拿鐵。

星巴克 咖啡 營收

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