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高動能個股評比 2好1壞

記者張大仁／綜合報導

史坦普500指數本月以來表現出色，部分股票走勢遠高於其長期均線。

L Brands、Gap、Align Technology、Etsy和Deere是其中幾支50日移動均線遠遠超過200日均線的個股。以L Brands為例，其50日均線比200日均線高出50%。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)看好其中2支個股還有更多上漲空間。

他指出，「我喜歡隨著動能追高。我絕對是個看多的動能交易者，尤其針對Etsy和John Deere。」「這2支個股在期權市場提供很好的投資機會，可以賣出看跌價差、買進看多期權或者單是持有股票都可以。」

但是，並非所有這些股票都值得投資人關切。Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)敦促投資人謹慎待Gap。

他指出，「Gap面臨兩個結構性問題。眾所周知，疫情一直是今年電子商務的重要加速器，從而導致實體店面的人流會持續減少。而且，它們在10月宣布了轉型計畫，打算當下或是未來花費大量資金來加強其行銷工作，以爭取市占率，因此它們仍然處於轉型之中。」

謝伊也同意Gap的處境相較其他股票更加不穩定。

他說，「這是這股票中較弱的個股，而且目前它的股價正落在50日均線上。如果它跌破這個水平，可能會出現相當大的跌幅。因此，在這些個股中，它其實是我唯一會看好未來會下跌的代表。」

Gap 3日收於21.2元，略高於其50日移動均線20.58元。

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