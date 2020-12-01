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道指上月大漲 3成分股仍看好

記者張大仁／綜合報導

道瓊工業平均指數在12月首日大漲，接續1987年1月以來的最佳單月走勢。道指在將近34年前的1月站上2000點里程碑，而在11月又再次創下新紀錄，突破3萬點。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)則點名一支股價表現平平的個股。

他指出：「就類股輪換來看，值得一提的是，道指成分股沒有上漲多少，而其中最著名的就是聯合健康集團(UnitedHealth Group)。」「它已向下修正至326元的支撐位，這是收斂位水平，因這是11月以來的跳空缺口，也是其50日移動均線所在。因此，當它下修到這個水平時，短期內就出現長期買進力道的機會。」

雖然道指接近新高記錄，但聯合健康股價仍低於其本身歷史高點7%。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)則是看好金融類股，「其中特別是高盛(Goldman Sachs)。我認為它是一支即使2016年和2017年摩根大通、摩根史坦利和其他大型銀行都在飛漲時，股價仍沒有反彈的個股。高盛股價陷入困境，原因是它們擔心的是始終無法真正跨入零售領域。但現在高盛已經開始朝這個方向發展了。」

高盛是道指過去一個月表現最好的成分股之一，漲幅超過20%。

塔物羅也押注能源類股的某支個股：「如果持續看好能源股將繼續大漲行情，那麼在能源類股中的最佳標的將是雪佛龍(Chevron)。」「從槓桿角度看，它們擁有驚人的資產負債表。也就因為這個原因，投資這支個股的安全性要比其他能源股高出許多。」

雪佛龍在過去一個月中也在道指漲幅名列前矛，僅次於波音(Boeing)、美國運通(American Express)和Honeywell，排名第四。

高盛 股價 美國

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