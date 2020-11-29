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疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

編譯葉亭均／綜合報導
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

數款疫苗出現進展的消息讓股市多頭狂奔，將美股標普500和那斯達克指數在上周五推上歷史新高。不過知名財經專家伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）卻無法肯定多頭走勢將延續，更警告投資人小心留意在較長的一段時間後遭到「算帳」。

安聯集團首席經濟顧問、劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗27日接受雅虎財經專訪時：「我能理解為何市場擁抱更高的目標，並且擁抱市況的改善，但我們面臨相當顛簸的路程。我推測未來幾個月將不幸見到一些公司承受龐大壓力。」

伊爾艾朗坦承投資人正在涉險，而且有令人信服的理由支撐投資人這麼做，尤其是聯準會透露出要做為市場靠山的清楚意圖，而且疫苗出現進展，讓疫情顯然有邁向終點的一天。

伊爾艾朗說：「只要我們相信將有疫苗問世，只要我們相信央行將把市場面臨的危險降到最低，不是對經濟，而是對市場，那麼人們就會追求更多報酬。」

但伊爾艾朗警告說，現在面臨一項可能的麻煩，是上述兩個因素無法修補的，也就是企業破產情況正在發生。他表示：「我告訴投資人，拜託請小心。再一次仔細分析，因為當你追求更多收益時，你正在承擔更多違約與破產風險，這是連央行都無法救你的。」

伊爾艾朗也談到股市多頭走勢與現實世界脫鉤的情況。他說：「實際經濟與華爾街之間的差距非常、非常大，而且正在擴大。這對社會來說並不妥善，對市場長期而言也不健康。你應該要擔心長期遭到算帳，尤其是當經濟並未迅速改善，可能促成一場非常高的資產危機。」

投資 疫苗 破產

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