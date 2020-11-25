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超前部署 投資大咖搶先布局後疫情時代

編譯林聰毅／綜合外電
全球最大投資機構正針對新冠肺炎疫情結束後展開投資布局，觀光類股、歐洲股市都是他們主要部署的標的。路透
全球最大投資機構正針對新冠肺炎疫情結束後展開投資布局，觀光類股、歐洲股市都是他們主要部署的標的。路透

一些全球最大投資機構正在針對新冠肺炎疫情結束後展開投資布局，包括觀光類股、歐洲股市，以及在疫情期間表現相對較好的亞洲股市，是他們主要部署的標的。

摩根資產管理公司的建議之一，是買進受疫情重創的旅遊、航空和飯店類股。富達國際的多元資產團隊正增持歐洲等疫情重災區的資產，押注這些地區的經濟表現會更好。富蘭克林坦伯頓則認為，撤出亞洲這類疫情控制較佳地區還為時過早。

摩根資產管理首席亞洲市場策略師許長泰表示「未來幾個月，類股輪動可能會成為投資人討論的主要話題」，「我們認為投資人可以尋求分散配置，以利用疫苗開發的好消息」。

富達國際駐倫敦的總經和策略資產配置主管阿梅德說，現在是時候對歐洲抱持正面看法了 。該公司多元資產團隊對這個地區的看法已轉趨多頭，這是一項「重大轉變」。阿梅德表示：「如果獲得可靠的疫苗，目前因疫情受壓沈重的國家將受惠最多」；「疫情非常嚴重的歐洲就屬於這一類」。

這種轉變已經開始，歐股大盤指數已自11月9日輝瑞傳出疫苗利多已反彈逾7%。阿梅德並指出，疫情若能發揮群體免疫的效果，也將嘉惠印度及印尼的股市；印度是全球確診人數第二多國家，而印尼是東南亞疫情最嚴重國家。

但並非所有人都認同這種類股或地區輪動，富蘭克林人坦伯頓的股票主管多佛認為，起碼還需要好幾個月時間才會廣泛施打疫苗，這意味著仍需配置亞洲股票。他並表示：「在西方國家等待全面接種之際，亞洲可能已經受益於經濟全面運作。」

對於接種疫苗後經濟何時才能恢復正常，資產管理公司的主管也有不同看法。多佛認為最有可能是在2021年下半年。但澳洲資產管理公司Northcape Capital駐東京的卡麥隆認為，到2023年底全世界仍有超過一半的人口沒有接種疫苗。

疫情 疫苗 投資

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