克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

眾所周知美國總統川普不喜歡輸的感覺，即使顯然已輸掉總統大選且極不可能翻盤仍不認敗，甚至在即將卸任之際搞大大小小的破壞，意圖把經濟變成焦土、為可能的金融危機埋下伏筆，好留下更多爛攤給總統當選人白登明年上任後收拾。

這是2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）的觀察。克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普的財政部 長米努勤 上周突然宣布，今年3月推出的多項緊急貸款計畫年底到期後，財政部將不再支持。乍看下，這或許沒什麼，畢竟金融市場不見危機跡象，美股甚至在選後繼續大漲；更何況撥給這些計畫的資金大多不曾動用。

那麼，問題出在哪裡？

克魯曼表示，聯準會（Fed）有充分理由反對終止這些計畫。Fed官員非常了解金融危機如何發生、又如何終結。米努勤的舉動剝奪一項未來可用來對抗危機的重要工具。

克魯曼解釋，今日所謂的「金融危機」昔日通常稱為「恐慌」—例如1907年的金融大恐慌（the Panic of 1907） ，正是那場危機催生了Fed。引發恐慌的因素五花八門，有的根本沒有明顯成因。但有共同點：都涉及民眾失去信心、造成資金凍結使經濟頓失源頭活水、重創成長和就業。

通常，這種事有如「自我實現的預言」，也就是個人的理性行為導致集體的災難後果。例如典型的銀行擠兌，存戶急著提領存款，即使他們相信銀行基本面健全，卻也明白一窩蜂擠兌可能擊垮銀行。

這正是為什麼需要Fed這類機構出面穩定大局。打從19世紀以來，世人便明白，這些機構在爆發金融恐慌時有能力、也應當放款紓困，終結惡性循環。其實，讓恐慌踩煞車所需的放款金額並不大，甚至只要明確承諾必要時會提供現金即可，連實際開支票都不必。

例如，2012年歐債危機情勢危急，西班牙等南歐國家償債能力銳減，公債殖利率卻飆升。其實西班牙等國財政情況不比英國差，但因使用歐元，不像英國可自己印鈔票並以極低的利率借錢，因此不堪「自我實現的預言」攻擊——投資人擔心西班牙缺錢而抽腿，卻因此引發他們擔心的結果。

不過，2012年7月，時任歐洲央行（ECB）總裁德拉基（Mario Draghi）公開聲明，將「不計一切代價」拯救歐元，市場普遍解讀此語等同於承諾必要時將借錢給危機受困國。結果，危機突然告終，ECB到頭來沒借出一分錢。

又如今年3月和4月，新冠肺炎疫情引起投資人恐慌，把美國推向瀕臨金融危機。所幸Fed在財政部資金力挺下，推出新計畫，提議購買公司債和市政債等資產。這項承諾確保必要時有充裕資金能穩定市場，危機於是迅速消退，實際動用的資金並不多。

目前為止，情況良好。但此刻美國疫情復熾，染疫住院病例甚至比春季時多，且仍快速增加。即使這回疫苗推出在望，但新冠肺炎危機尚未平息，在這個節骨眼撤除因應危機的工具，實在很愚蠢。

對於米努勤宣稱這些資金「不再有必要」，克魯曼直批「不可理喻」。從川普政府最近的各種行徑觀之，很難不把米努勤的舉動看作是蓄意破壞，意圖升高下任政府必須處理危機的可能性。

好消息是，各大媒體報導白登將任命前Fed主席葉倫出任財政部長，克魯曼推文盛讚葉倫「經驗豐富、紀錄輝煌，而且深謀遠慮」，有利維持務實、有用的總體經濟政策。

壞消息是， 根據彭博資訊報導，米努勤將把Cares Act經濟紓困案未用的4550億美元資金，從Fed手中收回並轉入財政部的「普通基金」。這意味葉倫接任財長後，需要國會批准才能動用這筆錢。

克魯曼形容這些小動作顯然是在「搞破壞，簡單明瞭」，顯示米努勤也加入其他川普政府愚忠官員的行列，跟著在卸任前踐踏經濟，賠上自己的聲譽。