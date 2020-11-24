我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界On Air／與死神同行！一名警線記者的悲憫與掙扎

同意啟動政權交接隔日 川普現身只談道瓊站上3萬點

利多擁簇 股指同創新高 道指登上3萬點

記者張大仁／綜合報導
道指24日站上3萬點，圖為紐約證交所中一名股票交易師。(美聯社)
道指24日站上3萬點，圖為紐約證交所中一名股票交易師。(美聯社)

在傳出疫苗利多消息、2021年實現強勁經濟復甦的希望，以及川普政府批准開始交接工作緩解了政治不確定性後，道瓊工業平均指數24日大漲，首次登上3萬點。

道指上漲454.97點或1.54%收3萬46.24點，盤中最高達3萬116.51點。雪佛龍上漲5%，領漲道指。摩根大通和美國運通分別上漲逾3.7%。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)就道指的里程碑指出：「這再次提醒人們，股市和經濟已自3月的谷底反彈了多少。」「即使3萬點與2萬9999點並沒有太大區別，但這些里程碑式的數字還是有些特別之處。」

在此同時，史坦普500指數攀升57.82點或1.62%收3635.41口，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲156.15點或1.31%收1萬2036.79點。小型股羅素2000也創下歷史新高，上漲1.9%收1853.53點。

24日的漲幅使道指本月漲幅超過13%，是1987年以來最大單月漲幅。史指和那指在11月分別上漲11.2%和10.3%，是4月以來最佳單月表現。

道指創下歷史新高，部分緣自投資人增加重挫的價值型股票部位。iShares羅素1000價值型ETF(IWD)上漲2.1%，勝過成長型ETF 1%的增幅。

DWS美洲交易主管卡川朋(George Catrambone)說：「價值型股票正在補漲。」「過去很長一段時間投資人只追求5支股票，現在他們改去求其他495支。」

由於大量的新冠病毒疫苗正面數據提高人們對經濟迅速復甦的期望，本月價值型股票大放異彩。

阿斯利康(AstraZeneca)23日宣布，中期分析顯示其疫苗的平均功效為70%。本月初輝瑞和BioNTech還有Moderna發布了強勁的疫苗數據。

在總務署(General Services Administration)署長墨菲(Emily Murphy)通知總統當選人白登(Joe Biden)，川普政府將在過渡期提供聯邦資源後，交易員也對日益清晰的政治透明度而歡呼。

川普總統推文表示，他批准這項舉動，但表示雖然他的連任競選未能讓白登的選票失效而贏得任何合法的勝利，但他將「繼續戰鬥下去」。賓州確認白登在該州擊敗川普，讓川普的法律團隊遭受另一次打擊。

同時，白登將提名前聯準會(Fed)主席葉倫為財政部長。許多人認為選擇葉倫對股市有利，因為在她任內以長期低利率監督長期的經濟成長，並且可能會推動進一步的財政紓困措施。

Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯(Ed Mills)表示：「我認為這是個強烈的訊號，表明白登將專注於重建經濟，而不是奉行積極的監管政策。」「與被視為黨派人選相比，她代表了將有更多財政支持的聲音。除了對股市是個正面發展外，對整個經濟而言更重要。」

川普 白登 疫苗

上一則

小摩傳今年來貴金屬業務營收達10億美元 寫新高

延伸閱讀

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦
同意啟動政權交接隔日 川普現身只談道瓊站上3萬點

同意啟動政權交接隔日 川普現身只談道瓊站上3萬點
川普擬進一步限縮美中經貿 中芯國際恐列入名單

川普擬進一步限縮美中經貿 中芯國際恐列入名單
最新民調：逾半共和黨員支持川普再戰2024

最新民調：逾半共和黨員支持川普再戰2024

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
猶他州出現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

猶他州出現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景