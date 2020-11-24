利多擁簇 股指同創新高 道指登上3萬點

道指24日站上3萬點，圖為紐約證交所中一名股票交易師。(美聯社)

在傳出疫苗 利多消息、2021年實現強勁經濟復甦的希望，以及川普 政府批准開始交接工作緩解了政治不確定性後，道瓊工業平均指數24日大漲，首次登上3萬點。

道指上漲454.97點或1.54%收3萬46.24點，盤中最高達3萬116.51點。雪佛龍上漲5%，領漲道指。摩根大通和美國運通分別上漲逾3.7%。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)就道指的里程碑指出：「這再次提醒人們，股市和經濟已自3月的谷底反彈了多少。」「即使3萬點與2萬9999點並沒有太大區別，但這些里程碑式的數字還是有些特別之處。」

在此同時，史坦普500指數攀升57.82點或1.62%收3635.41口，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲156.15點或1.31%收1萬2036.79點。小型股羅素2000也創下歷史新高，上漲1.9%收1853.53點。

24日的漲幅使道指本月漲幅超過13%，是1987年以來最大單月漲幅。史指和那指在11月分別上漲11.2%和10.3%，是4月以來最佳單月表現。

道指創下歷史新高，部分緣自投資人增加重挫的價值型股票部位。iShares羅素1000價值型ETF(IWD)上漲2.1%，勝過成長型ETF 1%的增幅。

DWS美洲交易主管卡川朋(George Catrambone)說：「價值型股票正在補漲。」「過去很長一段時間投資人只追求5支股票，現在他們改去求其他495支。」

由於大量的新冠病毒疫苗正面數據提高人們對經濟迅速復甦的期望，本月價值型股票大放異彩。

阿斯利康(AstraZeneca)23日宣布，中期分析顯示其疫苗的平均功效為70%。本月初輝瑞和BioNTech還有Moderna發布了強勁的疫苗數據。

在總務署(General Services Administration)署長墨菲(Emily Murphy)通知總統當選人白登 (Joe Biden)，川普政府將在過渡期提供聯邦資源後，交易員也對日益清晰的政治透明度而歡呼。

川普總統推文表示，他批准這項舉動，但表示雖然他的連任競選未能讓白登的選票失效而贏得任何合法的勝利，但他將「繼續戰鬥下去」。賓州確認白登在該州擊敗川普，讓川普的法律團隊遭受另一次打擊。

同時，白登將提名前聯準會(Fed)主席葉倫為財政部長。許多人認為選擇葉倫對股市有利，因為在她任內以長期低利率監督長期的經濟成長，並且可能會推動進一步的財政紓困措施。

Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯(Ed Mills)表示：「我認為這是個強烈的訊號，表明白登將專注於重建經濟，而不是奉行積極的監管政策。」「與被視為黨派人選相比，她代表了將有更多財政支持的聲音。除了對股市是個正面發展外，對整個經濟而言更重要。」