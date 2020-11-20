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川普長子小唐納 也確診染疫

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

小摩獨排眾議 首季經濟萎縮

記者張大仁／綜合報導

摩根大通(JPMorgan)經濟學者現在認為，由於新冠病毒的傳播以及各州和各城市施加的相關限制，第1季經濟將收縮。

該行的最新預測與華爾街普遍認為第1季非常樂觀、明年全年經濟明顯改善的觀點背道而馳。而根據疫苗的正向發展，預計第2季和第3季經濟將快速成長。

他們預計第1季將在第4季成長2.8%之後收縮1%。對於第2季，他們認為經濟將反彈成長4.5%，隨後在第3季強勁成長6.5%。

經濟學者們還預計，第1季末可望推出大約1兆元的財政紓困措施。這也將有助於推動年中的成長。「在2020年至2021年間不太可能改變的一件事是，新冠病毒將繼續主導經濟前景。」「最近一波的確診案件數量輕鬆超過3月和7月的高峰。」

他們指出，重新開放為經度過整個7月疫情很有助益，「但隨後不再有這種利多；取而代之的是，它現在面臨限制日益增加的不利因素。病例數上升正在從感恩節到新年的假期期間成為主要威脅。」

經濟學者們還預計，未來幾個月就業率將在不同時間出現單月下降，但在明年年中左右，就業增加應可恢復到數百萬，然後在2021年底再次回落。

就業 紓困 華爾街

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