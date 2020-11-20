新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

由於新冠病毒病例持續上升，加上有關聯準會(Fed)為關鍵緊急計畫融資遭到質疑，引發經濟迅速復甦的擔憂，股市下跌。

道瓊工業平均指數下跌219.75點或0.75%收2萬9263.48點。史坦普500指數下跌24.32點或0.68%收3557.55點。那斯達克綜合指數下跌49.74點或0.42%收1萬1854.97點，抹去早盤升幅。

波音和Salesforce是道指表現最差的股票，分別下跌2.94%和2.55%。金融股和工業股分別下跌1.1%和0.9%，領跌史指。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)彙整數據顯示，美國每天新增感染病例數7日平均值目前為16萬5029人，比一周前提高24%。光是19日就記錄了18萬7833例。許多州已取消重新開放計畫，並實施新的限制措施以遏制疫情蔓延。

加州州長紐森(Gavin Newsom)19日發布一項針對該州大多數居民的「有限居家令」，要求在晚上10點至凌晨5點間停止不必要的工作和聚會。同時，疾病控制與預防中心(CDC)也建議美國人不要在感恩節出遊。

摩根大通(JPMorgan)經濟學者費羅里(Michael Feroli)在報告中寫道，最新一輪限制將對可能2021年第1季「帶來負成長」。他將第1季GDP前景下調至收縮1%，成為華爾街第一位預測明年年初國內生產總值將為負值的經濟學者。

20日的下跌使道指和史指出現3周來首次下跌。道指本周下跌0.7%，史指下跌0.8%。

GW&K投資 管理公司投資組合經理克拉克(Aaron Clark)說：「股市雖可看到隧道盡頭的光明。」「但另一方面，病例大增，需要採取關閉措施來控制情況。這就是眼前要解決的問題。」

財政部和Fed之間為經濟衰退期間實施的緊急計畫提供資金存在分歧，也對股市情緒造成壓力。

財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)想要終止一些Fed機構購買債券，以及叫停針對中小企業的「大街貸款計畫」。此舉導致Fed回擊，表示這些計畫在支持脆弱的經濟中發揮重要作用。

Evercore ISI副董事長兼全球政策和央行戰略負責人瓜哈(Krishna Guha)在最新報告中表示：「米努勤的動作將收緊金融狀況，是在錯誤的時機消除市場的安全網。」

DoubleLine Capital CEO「債券天王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，米努勤的要求將關閉「支撐」春季市場的企業信貸計畫。他質疑如果沒有Fed支持，股市是否能夠保持穩定。

不過米努勤20日解釋，人們誤解了他的決定，並補充說，仍有大量資金可以根據需要提供，「這是一件非常簡單的事情。我們遵循國會的決定。」另外他也補充說，將和共和黨領導人討論一項計畫，並在民主黨的幫助下實施針對性的財政紓困措施。

樂觀的一面是，市場上有更多關於疫苗 的好消息，輝瑞和BioNTech表示將向食品和藥物管理局(FDA)申請其疫苗的緊急使用授權。兩家公司表示，它們可以在FDA批准授權後數小時內準備好運送疫苗。

Northwestern Mutual Wealth Management首席投資策略師舒特(Brent Schutte)認為，短期內市場可能會波動，但指出：「任何下滑都將受到現實的支持，因為確定擁有非常有效的疫苗可在不久的將來使用。」