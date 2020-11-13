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大摩：種族住房差距嚴重影響經濟

記者張大仁／綜合報導
房市的種族不平等也嚴重影響經濟。（路透）
房市的種族不平等也嚴重影響經濟。（路透）

摩根史坦利(Morgan Stanley)分析顯示，除了造成衝突外，種族在房市的不平等現象也嚴重加劇經濟不均，影響78.4萬個工作崗位和4000億元的稅收，並讓480萬人無法擁有房屋。

大摩表示，擁房權的差異是造成整個社會財富差異的根本原因。

分析發現，與白人相比，黑人仍然很難申請房貸，因而造成雪球效應，導致信用評級降低，少數族裔只得住在低階住房，進一步被推向社會邊緣。

摩根史坦利分析師在報告中表示：「不平等的累積就像利息一樣，小幅、幾乎難以察覺的差異隨著時間演進產生巨大的差距。」「擁房權的種族不平等現象的確存在，加劇現有的不平等，並惡化租金負擔能力危機，這在低收入群中尤為嚴重。」

儘管略有上升，但黑人的擁房率仍遠低於白人、亞裔和西裔。根據人口普查局的數據，截至2020年第3季，黑人的擁房率為46.4%，而白人為67.4%。2016年初時的黑人比率為41.5%，與白人的差距為22個百分點，而目前為21個百分點。

大摩說，差距主因年齡、收入和教育程度而起，但在獲得房貸方面的歧視也是重要關鍵。

報告指出：「黑人和西裔的房貸申請遭拒比率過高，是造成擁房率差距的關鍵因素。」報告引用《房屋抵押貸款披露法》的數據指出，2019年有16%的黑人家庭和12%的西裔被拒絕申請房貸，而白人只有8%。

摩根史坦利提出一些建議來解決這個問題：總統當選人白登可能會制訂更多解決不平等問題的法規；但是現在需要更多的出租住房，而不是單純地為現有庫存制訂新的法規。

報告還建議進一步審查銀行和其他金融機構的放貸方式，尤其是對於無法獲得房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)等官方貸款的民眾。而且即使獲得房貸，黑人和西裔家庭通常也要支付較高的利率，通常比現行利率高出半個百分點。

黑人 摩根史坦利 貸款

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