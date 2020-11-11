看好疫苗股 繼輝瑞與BioNTech後 市場聚焦Moderna

Moderna執行長班塞爾10月19日表示，如果在11月能從大量的臨床試驗獲得正面的中期結果，該公司的實驗性疫苗可在12月獲得聯邦政府的緊急使用授權。（路透）

美國製藥業者Moderna的市值，今年來膨脹了近240億美元 ，因市場看好該公司用mRNA技術研發的新冠疫苗 ，將有助疫情消退。預計Moderna 11月將發布疫苗在臨床試驗的中期結果。

彭博資訊報導，Moderna本月將在中期試驗，初步檢視mRNA 1273疫苗的有效性。日前輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech的疫苗試驗結果，對Moderna而言憂喜參半，憂的是輝瑞的疫苗有效性超過90%，為Moderna立下高標準；喜的是輝瑞的疫苗也採用mRNA的類似技術，所以對Moderna而言是個好兆頭。

Moderna股價 11日早盤漲逾4%，報每股79.3美元，今年來暴漲逾280%。投資人應預期Moderna股價有更大的起伏。從現有的選擇權部位來看，Moderna的漲幅或跌幅，在11月底前可能達15%，若將時間拉長至12月24日，漲跌幅上看24%。

以吉利德（Gilead）為例，自5月1日治療新冠肺炎的藥物獲准以來，股價已下滑逾20%。金融分析公司S3 Partners的數據顯示，Moderna今年來遭放空部位逾19.3億美元。