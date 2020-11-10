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居家股雖重挫 少數仍被看好

記者張大仁／綜合報導

在今年初的封鎖期間，像是Zoom Video、Etsy和DocuSign之類受惠居家避疫命令的股票飆升，但11日再次下跌，連續第二個交易日遭拋售。因輝瑞公司和BioNTech的新冠病毒疫苗的正面數據可望解決新冠病毒危機之後，這些股票聞訊重挫。

不過Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，這些股票的技術面走勢顯示，即使出現大幅下跌還不足以破壞其長期走勢，「問題的確在於『這些回跌是否造成損害？』而如果以像是Etsy這樣的個股為例，我認為答案是否定的，那事實上只是該股強勢上漲走勢中的本能調整。關鍵支持水平仍保持不變。」

沃德說：「在仍然完整且可望朝更高價位發展的長期上升走勢中，近期可能還會出現一些其他的整理波動。」

Etsy 11日交易於119元上方。沃德指出，即使逐日波動幅度很大，120元仍是關鍵支撐位。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，居家避疫類股可能「漲得太高、漲得太快」。但是，即使這些股票受到近期訊息的擠壓，從長遠來看，其中部分個股仍有投資機會。

他指出，「我認為現在呈現的是回歸基本面而非退出動能。我相信居家避疫情形一定還會維持一段時間。」他將Peloton和Netflix列為長期看漲的兩支個股。

Netflix和Peloton在10日遭拋售後，11日同步上漲逾2%。本周Peloton下跌18%，而Netflix下跌6%。兩者今年漲幅驚人，Peloton甚至達260%。

巴皮斯說：「這兩家公司將能撐過這波拋售行情，但這將與其基本面和總訂閱量有關。」

股票 居家避疫 Netflix

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