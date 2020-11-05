聯準會按兵不動 重申疫情對中期前景構成相當大風險

Fed最新的貨幣政策聲明大致重申7月以來的措詞。(路透)

聯準會（Fed）官員維持貨幣政策不變，利率保持在接近零的水準，資產購買規模也維持不變，值此時刻，美國 總統選舉和國會選舉結果尚未確定。

Fed自3月以來一直將聯邦基金利率目標保持在0-0.25％的範圍內。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布聲明說：「經濟景氣和就業 持續復甦，但仍遠低於今年初水準」。Fed最新的貨幣政策聲明大致重申7月以來的措辭，只有一個地方略有調整，原本是說經濟和就業「最近幾個月加快成長」。

最新聲明說，「持續的公共衛生危機將在短期內繼續影響經濟景氣、就業和通貨膨脹，並對中期經濟前景構成相當大的風險。」這措辭和9月完全不變。

儘管美國幾個關鍵州還在計票，但共和黨和民主黨 料將分別掌控國會兩院。民主黨總統候選人拜登接近勝選，而民主黨也將繼續維持對眾院的控制權。但是參院的控制權可能取決於喬治亞州的選舉結果。

Fed周四沒有改變每月購債規模，對下次在12月15-16日開會怎麼做也無表達。10年期公債殖利率在聲明公布後變動不大，徘迴於0.77%。

FOMC的聲明重申過去的承諾，即「至少以目前的速度」，在未來幾個月內增持美國公債和抵押貸款支持證券。目前，每月購買這些證券的總金額約為1,200億美元。

這次貨幣政策決議獲得所有委員一致通過。