我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普在白宮發表談話 繼大選夜後首度公開亮相

選後第3日 白登聽取疫情簡報 政權移交網頁曝光

經濟仍受疫情重創 Fed維持零利率

記者張大仁／綜合報導
Fed維持零利率不變，指經濟仍未復元。（路透）
Fed維持零利率不變，指經濟仍未復元。（路透）

聯準會(Fed)在5日例行會議中決定將短期借貸利率維持在接近0的水平，並強調經濟雖正在回升，但還未能接近新冠疫情之前的水準。

一如市場普遍預期，Fed將基準利率維持在0%-0.25%範圍內，這是自7個月前在新冠疫情初期緊急調降利率以來的水平。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在會後聲明中幾乎沒有改變措辭，但仍指出經濟仍在掙扎，「經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初水平。」

Fed維持利率不變，是因為人們擔憂經濟走勢，因為新冠確診病例加速增加，官方正在考慮限制可能阻礙經濟成長的活動。而Fed的說法一如之前多次，強調成長方向絕大程度取決於新冠病毒的傳播途徑。

Fed試圖使用寬鬆政策來刺激經濟成長，但官員近幾個月來警告還需要更多財政方面的支持。

FOMC還調整了對金融狀況的看法，宣稱仍「十分寬鬆」，而非9月時評估認為金融狀況「有所改善」。

第3季美國國內生產總值(GDP)創下史上最快的年率成長33.1%，而上季是萎縮31.4%。在3月和4月流失的2200萬個工作崗位後，已經恢復了1140萬，但最近幾個月的職位成長放緩，預計到10月將減速至53萬個。

但是，國會和白宮仍陷入紓困方案的談判。如果選舉結果像市場參與者預期的那樣未定，將意味著支出將低於各種提案中的低端支出。

Fed本次會議的決定是一致通過，而9月會議有2位成員反對採用新的通貨膨脹措施。該措施將使FOMC延後升息直到通貨膨脹率逐步升至2%的目標以上。

會後聲明沒有改變Fed致力達成「彈性平均通膨目標」新措施的措辭。Fed在過去12年大部分時間裡始終未能達成通膨目標。新措施的一個關鍵要素是保證即使出現代表通膨率將上升的失業率急劇下降，也不會升息。

利率 疫情 通貨膨脹

上一則

科技股帶頭衝 道指史指寫38年新紀錄

下一則

科技回升是否持續 觀察這個價位

延伸閱讀

Fed本周開會 扮市場救世主

Fed本周開會 扮市場救世主

疫情衝擊 老人失業率高於壯年 近50年首見

疫情衝擊 老人失業率高於壯年 近50年首見
州勞工廳：紐約市53萬人失業 每7人有1人待業

州勞工廳：紐約市53萬人失業 每7人有1人待業
加州丟149萬份工作 失業率全美第3高

加州丟149萬份工作 失業率全美第3高

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州