無論誰贏得美國大選 都得面對這個危機

在選戰打得火熱之際，美國就業危機迫在眉睫，也將是新任白宮主人須迅速應對的首要問題。路透

美國 大選選情在關鍵搖擺州緊張拉鋸，但無論下一任美國總統由誰出線，都須面對迫在眉睫的就業 危機，迅速採取行動，以修復崩壞的就業市場。

美國政府周五將發布10月非農就業報告，而這兩天陸續公布的相關數據，都不是太好看。美國勞工部 5日表示，截至10月30日的當周初領失業救濟金人數有75.1萬，比前一周少了7,000人，但高於彭博資訊預估的73.5萬人。在就業市場情況最嚴峻時期，一周申領補貼的人數高達686.7萬人，如今雖已大幅減少，但仍遠超過2007-09年經濟大衰退期間的最高峰66.5萬人。

有「小非農」之稱的ADP就業數據4日出爐，顯示美國民間企業上個月僅新聘36.5萬名員工，遠低於市場預估的65萬人，為7月以來最小增幅。

即使美國10月就業人口比2月少1,070萬人，表明全美逾2,200萬人因新冠疫情丟掉飯碗後，已將近一半民眾重返職場，但美國勞工統計局（BLS）本周五將發布的10月非農就業報告，預料將捎來壞消息，顯示勞動市場復甦進一步放緩。

經濟學家預測，美國10月非農就業人數將新增60萬人，略低於9月的66.1萬人。這仍使美國在疫情期間減少約1,000萬個工作崗位，導致大批民眾陷入困境，無力維持生計。

由於國會兩黨遲遲談不攏新一輪紓困案，美國聯邦政府加碼發放的失業救濟金已於7月底「斷糧」，該法案除了為失業民眾提供定期失業救濟外，每周還額外補助600美元的救濟金。哥倫比亞大學貧困與社會政策中心的一項研究表明，這項救助計畫到期，已造成全美每月貧窮率攀升。