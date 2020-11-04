早餐大戰 溫蒂漢堡是贏家

即使疫情當道，溫蒂漢堡(Wendy's)仍是極少見可以吸引顧客上門吃早餐的餐飲業者。

在過去8個月中，由於辦公室關閉和線上學習的刺激，消費者開始改變習慣，開始在家吃早飯。對於速食店來說，即使整體業務很快就恢復，但突然的轉變仍拖累了早餐銷售。依賴通勤早餐的咖啡 連鎖店星巴克 (Starbucks)上季同店銷售額下降9%。公司主管指出，客戶已經轉而在稍晚的早晨或較早的下午才進門買咖啡。

百勝餐飲集團(Yum Brands)的塔可鐘(Taco Bell)的部分加盟商決定延後重開餐館，這雖然節省了人工成本，但暫時減少了菜單上的早餐。縱然三分之二以上的經營者繼續提供早餐，但第3季早餐占總銷售額僅4%，低於以往的6%。

但是在經濟封鎖措施實施前幾周就開始全美提供早餐的溫蒂漢堡，情形卻完全不同。早餐已占該公司每周銷售額的7%，僅較上季的8%略有下降，並且在其第3季美國同店銷售額成長6.6%中就占6.5%。該公司主管表示，與上季相比，第3季早餐銷售額明顯增加。

CEO潘內格(Todd Penegor)告訴分析師 ，該連鎖店的回頭客數量「非常強勁」，代表溫蒂推出的Frosty-ccino和早餐Baconator正培養出一群忠誠的服消費者，「我們相信隨著越來越多人重回日常工作，這項業務們可以繼續發展到未來。」

隨著消費者重現得來速車道享用早餐三明治和熱咖啡，溫蒂享有獨特的領先地位可以吸引新的消費者，塑造不同的用餐習慣。

不過即使溫蒂在早餐方面十分成功，但其股價未達分析師預期，在獲利未達分析師預期後4日下跌4%；過去12個月中上漲逾6%。市值接近50億元，並在10月16日創下24.91元的52周新高。