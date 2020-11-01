我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽報：威廉王子4月曾感染新冠肺炎

影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

若川普意外逆轉勝 中股和人民幣會怎麼反映？

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

中股和人民幣在10月表現優於美股和美元，除了反映中國成功控制疫情，使經濟加快復甦外，還凸顯市場預期美國民主黨總統候選人白登可能勝選，有望改善美中關係。然而若現任總統川普意外「逆轉勝」連任，將如何影響中股走勢？

彭博資訊報導，美國2016年大選結果顯示，在投票結果底定前，沒什麼可視為理所當然。香港交銀國際控股首席策略師洪灝表示，如果川普勝選，中股會先下跌後反彈。

洪灝說：「屆時人們將意識到川普一直無法成功抑制中國」，「不要恐慌，可以趁機逢低買入」。 洪灝是少數預測到中股在2015年大漲和股災的分析師之一。

洪灝認為，若川普獲勝，上證綜合指數可能下跌約7%，再探3,000點，一旦跌破關鍵水準，則可能再下跌5-7%，至於可能受惠類股包括國防、科技與個人防護設備製造商，可能的輸家包括對美出口商。

川普若意外連任，將代表會延續對中國的鷹派政策，並且在台灣議題上秉持好戰路線。川普還會試圖將美國的新冠疫情和死亡人數激增歸咎於中國，並矢言追究北京的責任。A股和港股可能會應聲下跌，出口商的波動可能尤其激烈，人民幣也會走貶。

不過，中國的國防企業等一些領域可能受惠。川普任內美國對台灣的軍售方式發生了明顯轉變，加劇北京的擔心，而且出口的武器包括可以攻擊中國的先進戰機和飛彈。相較下，白登可能會試圖淡化美國介入亞洲的軍事元素。

另外，中國的半導體類股也會迎來機會，因為當局將強化晶片供應自給目標。至於個人防疫用品製造商也會繼續保持對美出口，因為川普當局一直無法遏制疫情。

至於若是白登勝選，摩根大通和牛津經濟研究院的經濟學家認為，白登政府可能取消對中國中國1100億美元消費品的7.5%關稅，藉此釋出善意，而且會推出能夠降低全球經商不確定性的新政策。

由於白登追求再生能源，代表中國的電動車產業明年將進一步成長。不過，中國的金融和健保等產業可能面臨來自美國的更大競爭。

在人民幣方面，彭博行業研究亞洲外匯和利率策略師趙志軒認為，人民幣在2021年升值是大勢所趨，反映中國抑制疫情，有利經濟成長前景，美國大選結果只會影響其上漲的步調。

他表示，若白登勝選，人民幣不一定會大漲，因為川普可能會質疑大選結果，甚至在1月20日新總統就職典禮前挑起與中國的地緣政治緊張局勢，暫時推高美元。他還說，人民幣若升值過快，中國決策層也會再次出手。

中國 川普 美國

上一則

「商品大王」羅傑斯：下一輪熊市將是我一生所見最糟糕

下一則

大選倒數 美股期指開盤走穩 油價大跌至35美元以下

延伸閱讀

魏碧洲／美國大選的最大輸家是媒體

魏碧洲／美國大選的最大輸家是媒體
12小時造勢5場 川普：全國各地將掀「紅色浪潮」

12小時造勢5場 川普：全國各地將掀「紅色浪潮」
石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在

石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在
白登全國支持率仍大贏川普 但若干搖擺州差距接近

白登全國支持率仍大贏川普 但若干搖擺州差距接近

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲
張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪

張毅36年前拍「玉卿嫂」尺度大膽 楊惠姍情慾戲遭刪
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項