若川普意外逆轉勝 中股和人民幣會怎麼反映？

美國總統川普。（美聯社）

中股和人民幣在10月表現優於美股和美元，除了反映中國 成功控制疫情，使經濟加快復甦外，還凸顯市場預期美國 民主黨總統候選人白登可能勝選，有望改善美中關係。然而若現任總統川普 意外「逆轉勝」連任，將如何影響中股走勢？

彭博資訊報導，美國2016年大選結果顯示，在投票結果底定前，沒什麼可視為理所當然。香港交銀國際控股首席策略師洪灝表示，如果川普勝選，中股會先下跌後反彈。

洪灝說：「屆時人們將意識到川普一直無法成功抑制中國」，「不要恐慌，可以趁機逢低買入」。 洪灝是少數預測到中股在2015年大漲和股災的分析師之一。

洪灝認為，若川普獲勝，上證綜合指數可能下跌約7%，再探3,000點，一旦跌破關鍵水準，則可能再下跌5-7%，至於可能受惠類股包括國防、科技與個人防護設備製造商，可能的輸家包括對美出口商。

川普若意外連任，將代表會延續對中國的鷹派政策，並且在台灣議題上秉持好戰路線。川普還會試圖將美國的新冠疫情和死亡人數激增歸咎於中國，並矢言追究北京的責任。A股和港股可能會應聲下跌，出口商的波動可能尤其激烈，人民幣也會走貶。

不過，中國的國防企業等一些領域可能受惠。川普任內美國對台灣的軍售方式發生了明顯轉變，加劇北京的擔心，而且出口的武器包括可以攻擊中國的先進戰機和飛彈。相較下，白登可能會試圖淡化美國介入亞洲的軍事元素。

另外，中國的半導體類股也會迎來機會，因為當局將強化晶片供應自給目標。至於個人防疫用品製造商也會繼續保持對美出口，因為川普當局一直無法遏制疫情。

至於若是白登勝選，摩根大通和牛津經濟研究院的經濟學家認為，白登政府可能取消對中國中國1100億美元消費品的7.5%關稅，藉此釋出善意，而且會推出能夠降低全球經商不確定性的新政策。

由於白登追求再生能源，代表中國的電動車產業明年將進一步成長。不過，中國的金融和健保等產業可能面臨來自美國的更大競爭。

在人民幣方面，彭博行業研究亞洲外匯和利率策略師趙志軒認為，人民幣在2021年升值是大勢所趨，反映中國抑制疫情，有利經濟成長前景，美國大選結果只會影響其上漲的步調。

他表示，若白登勝選，人民幣不一定會大漲，因為川普可能會質疑大選結果，甚至在1月20日新總統就職典禮前挑起與中國的地緣政治緊張局勢，暫時推高美元。他還說，人民幣若升值過快，中國決策層也會再次出手。