波音連4季虧損 擬再裁員7000人

波音公司表示，由於新冠疫情 以及最暢銷機型遭長期停飛，該公司計畫再裁員 7000人，以應對航空旅遊和客機需求的急劇下滑。

波音公司CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)重申對監管機構很快取消737 Max禁令的期望，該禁令於2019年3月生效，因兩次致命的墜機事故造成346人死亡。

隨著737危機加劇，波音的損失越來越大。禁令代表波音無法將飛機交給航空公司客戶。

波音公司連4季虧損，但第3季業績優於華爾街預期。第3季淨損4.66億元，去年同期為獲利12億元。銷售額為141億元，較上年同期下降29%，但略高於分析師預期的139億元。商用飛機部門銷售額下降最為明顯，營收 從2019年第3季的82億元大減56%至36億元。

卡爾霍恩告訴員工，公司目標是在裁員、退休和收購勞動契約後到2021年底只留下13萬名員工。今年稍早波音公司的目標是在當時16萬名員工中裁員10%。

波音公司的航空公司客戶迫切希望節省現金，並預測航空旅行恢復到2019年水平需更長時間。2020年前9個月波音淨減381架新機訂單。波音公司自己估計，疫情可能會減少未來10年的新機需求。